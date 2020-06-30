Самый опасный народ в Российской империи

Из 100% жителей Терской области, ингуши составляли всего 4%, однако это не мешало им быть самым воинственным и опасным народом не только на Кавказе, но и во всей России. В энциклопедии Российской империи было записано, что основное занятие 60-тысячного народа грабеж и скотоводство, при этом грабеж стоит на первом месте. У ингушей охота за чужим имуществом считалась наиболее уважаемым занятием, достойным настоящего мужчины.

Малочисленные, но крепко спаянные и прекрасно вооруженные ингуши держали в страхе всю Терскую область. Этнографы того времени отмечали, что ингуш жертвовал всем ради оружия и даже у самых бедных семей в доме были современные дорогие ружья и отличные клинки.

Ингушский характер

В 1859 году в журнале «Рассвет» известный исследователь Владимир Лядов опубликовал исследование: «Кавказ в физическом и этнографическом отношении». В этой работе он указал, что характер ингуша отличается удивительной вспыльчивостью, а каждое бранное слово, сказанное при нем, горец воспринимает как высочайшее оскорбление, за которое часто мстит обидчику смертью. Они не дорожат как чужой жизнью, так и своей, вследствие чего отличаются удивительным геройством. Черта эта присуща, как мужчинам, так и женщинам, которые скорей погибнут, но не позволят себя оскорбить.

В «Вестнике Психологии, Криминальной Антропологии и Гипнотизма», под редакцией известного российского врача Бехтерева была выпущена статья: «Об убийствах и разбоях на Кавказе». В этом исследовании дана характеристика горских народов региона, а также прилегающих к ним степных территорий. Согласно исследованию, ингуши это наиболее разбойничье племя Северного Кавказа, наводящее страх на всю Терскую область.

Храбрые и дерзкие, они среди белого дня совершают нападения и не только на горных дорогах и маленьких городках, но и на магазины в центральной части Владикавказ. Действуют организованными бандами, и после преступление быстро исчезают. Из-за горцев в самом городе и его окрестностях ночью страшно выходить на улицу. Чем опасней и рискованней задуманное ингушом предприятие, тем больше оно его манит.

В своих мемуарах «Очерки русской смуты» Деникин написал:

«И терский атаман 14 октября писал мне: «…Чаша народного терпения переполнена… В то время, как казачья и добровольческая русская кровь льется за освобождение Родины, мобилизованные, снабженные русским оружием чеченцы и ингуши массами дезертируют и, пользуясь отсутствием на местах мужского населения, занимаются грабежами, разбоями, убийствами и поднимают открытые восстания…».

Деникин записал, что ингуши грабят всех кого хотят. Осетин — за их беспомощность. Дагестанцев — за плодородные земли. Кабардинцев — по привычке. Терских казаков — за то, что они живут на земле отцов. Их ненавидят все окружающие народы, но ингуши знают, что из-за страха, никто из врагов не посмеют поднять на них руку.

Ингуши и чеченцы

Ингуши и их соседи чеченцы имеют ряд сходных признаков и относятся к вайнахской группе народов. Часто они выступали в союзе, однако нередки случае столкновений между отдельными тейпами и родами. Царские власти нанимали ингушей для отражения набегов чеченских горцев на равнинную часть Терской области. Оба народа отличались горской воинственностью, вспыльчивым характером, общими традициями, похожим языком, что не могло не вызвать уважительного отношения друг к другу.

В апреле 1910 года отряд знаменитого на весь Кавказ чеченского абрека Зелимхана ограбил банк Кизляра. Преследуемые властями, преступники ушли в Ингушетию, где нашли приют в ауле Коки на территории тейпа кокурхой. О том, где находится Зелимхан узнал глава назрановского округа грузинский князь Андроников. На встрече со старейшинами аула представитель власти потребовал выдать бандита и его людей.

Андроников сказал ингушам, что не просит их совершать предательства. Они просто должны попросить Зелимхана вернуться обратно в Чечню. Если абрек уйдет из аула, то все его население на 50 лет освободится от уплаты налогов, в обратном случае родовые башни будут уничтожены, а жители выселены со своих земель. Старейшины решили, что по горским законам гость-подарок Бога и позор хозяину, не сумевшему защитить его.

Ингуши отказали князю, после чего правительственные войска окружили селение. Из числа местных юношей было выбрано 12 человек, которые неожиданным прорывом вывели чеченца Зелимхана за пределы аула, при этом половина из них погибла. За ослушание родовые башни тейпа кокурхой разрушили, а 320 ингушей выслали в Сибирь. Этот эпизод ярко демонстрирует, как легко склонные к грабежу ингуши проявляли благородство, и самопожертвование, если того требовал горский кодекс чести.