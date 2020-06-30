В начале 2020 года на весь мир прогремела новость о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи. Данное известие застало врасплох весь Букингемский дворец. История моментально обросла различными слухами и домыслами, а сами супруги тем временем заявили о желании переехать в США. "Рамблер" выделяет главные причины случившегося:

Намерение дистанцироваться от королевской семьи, чтобы не пользоваться финансовыми привилегиями и зарабатывать самостоятельно. Принц Гарри и Меган Маркл захотели заняться своим делом, сосредоточившись на создании новой благотворительной организации. После бракосочетания герцога Сассекского и американской актрисы все таблоиды только и писали о произошедшем. Причем многие издания приводили слова различных консервативных подданных Ее Величества, которые были явно недовольны выбором принца Гарри. В СМИ появлялись негативные публикации, касающиеся ее происхождения, внешнего вида, поездок в не соответствующие статусу места и пр. Новоявленная герцогиня по-другому одевалась, иначе вела себя, а также не захотела соблюдать устоявшиеся традиции. Все это сопровождалось скандалами в самой королевской семье, что не раз подмечали журналисты.

В итоге супруги решили отгородиться от королевской семьи и переехать в другую страну. Даже учитывая то, что принц Гарри — шестой в очереди на британский престол после своего отца принца Чарльза , фактически он отстранился от своей семьи и выбрал американскую актрису, с которой будет продолжать идти по жизни.

Подобное решение принималось и раньше, а таким же сильным характером может похвастаться не одна Меган Маркл. Любовь отрекшегося от престола короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон поспособствовала тому, что правящим монархом стала Елизавета II

Некоторое время Англию сотрясал слух о том, что король Эдуард отрекается от престола ради безродной, дважды разведенной женщины с сомнительной репутацией. Ее тогдашний муж Эрнест Симпсон, видимо, полагал, что начавшаяся в 1930-х годах связь в конце концов наскучит наследнику престола. Однако, когда в 1936 году скончался отец принца и Эдуард должен был встать в руля Великобритании, он пожелал жениться на своей любовнице.

Тогда все великосветское общество, чуть только отойдя от шока, принялось пренебрежительно отзываться о бедняжке, полюбившей короля. "Вульгарная и невоспитанная", "научившаяся в Китае таинственным сексуальным практикам" и прочие определения произносил бомонд за спиной у героев разгоревшегося скандала. Оскорбительные письма Уоллис получала ежедневно пачками, жители столицы дежурили по окнами королевской резиденции с плакатами, содержимое которых должно было оскорбить женщину.

Один из министров заявил новоиспеченному монарху, что народ не допустит такой свадьбы. Эдуард VIII рассудил, что угнаться за двумя зайцами здесь не получится, после чего, не дождавшись коронации, отрекся от престола. В итоге возлюбленные покинули родину, а новым королем стал его брат Георг VI, отец Елизаветы II.