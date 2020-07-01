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Как женщина-водолаз спасала блокадный Ленинград 

Мария Сергеева 3 часа назад
Как женщина-водолаз спасала блокадный Ленинград
Фото: Кадр из YouTube
Настоящая советская героиня Нина Соколова спасла тысячи жизней жителей Ленинграда благодаря находчивости, храбрости и самоотверженности. О том, какие подвиги совершила первая в СССР женщина-водолаз — в материале "Рамблера".
Профессия водолаза считалась слишком экстремальной для прекрасного пола, однако Соколова смогла убедить начальство в собственных способностях. Так, женщина самостоятельно начала спускаться под воду для работы на десятиметровой глубине.
В начале Великой Отечественной войны Соколова служила главным инженером 27-го отряда ЭПРОН (экспедиция подводных работ особого назначения). В числе обязанностей было: восстановление подводных коммуникаций и поднятие со дна припасов с затонувших на Ладожском озере кораблей.
Женщину в 1941 году перевели в аварийно-спасательную службу Балтийского флота, где она вместе с сослуживцами работала почти без отдыха, преодолевая трудности в виде постоянного холода, скудного пайка и вероятности больше никогда не выйти на поверхность, поскольку рядом располагались немецкие позиции и мешкать было нельзя.
Важным моментом стало проведение 30 октября 1941 года проводной телефонной связи Ленинграда с остальными городами. Благодаря усилиям водолазов ЭПРОНа четвертая попытка протянуть кабель оказалась успешной.
Соколова предположила, что по дну можно так же протянуть бензопровод, что было достаточно важно, учитывая сколько места занимали наливники с горючим на трассе с низкой пропускной способностью.
План женщины-водолаза утвердили, а весной 1942 года собралась оперативная группа, которая решала, как будет реализовываться проект. Соколова постоянно спускалась под воду, проводя разведку дна.
Ладожский трубопровод удалось протянуть всего за 43 дня. Благодаря идее Соколовой в город поступило более 40 тысяч тонн горючего, что означало какое-никакое, но спасение от голода для тысяч людей. Каждая тонна горючего могла приравниваться к блокадному полукилограммовому пайку хлеба, буханки которого доставляли в город баржами.
Уже после полного снятия осады в 1944 году Нина Соколова принимала участие в восстановлении Ленинграда. В общей сложности женщина-водолаз провела под водой 644 часа. Она удостоилась звания легенды ЭПРОНа и нескольких наград. После войны Соколова преподавала в Высшем военно-морском училище. Героини Великой Отечественной войны не стало в 2001 году — на 89 году жизни.
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Комментарии 1
Люди , Нина Соколова
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