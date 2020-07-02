Сколько любовниц было у Ленина 

Культ Владимира Ленина, созданный после его смерти в СССР, превратил его тело в мумию, а личность — в статичный образ вождя пролетариата, который не имел в жизни иных интересов, кроме революции. Во время Перестройки, когда вдруг разрешили говорить громко и обо всём, пошли запоздалые сплетни о личной жизни Ильича: от многочисленных романов с партийными товарищами женского пола до анекдотов с участием Максима Горького. Примечательно, что к другим революционным деятелям народ такого подчеркнутого внимания не проявил. Возможно, действительно в судьбе Ленина было нечто любопытное.

Владимир Ильич на самом деле был сильно увлечен революцией. Отчасти поводом к этому послужила семейная трагедия: его старший брат Александр Ульянов в 21 год был казнён за попытку убить царя Александра III. Но причина была также в том, что те люди, которые подтолкнули юного идеалиста-народовольца к преступлению и мученической смерти, не оставили в покое его семью и взялись за одарённого, но достаточно простодушного Володю.

Первая любовь

Владимир выглядел старше своего возраста, кстати, и лысеть начал рано. Но он обладал живым характером, обаянием и внимательным взглядом ценителя женской красоты. Одной из его первых симпатий стала Аполлинария Якубова — яркая и умная девушка, производящая впечатление. Владимир немного робел перед ней, и чтобы сблизиться, использовал в качестве посредницы её невзрачную подружку Надежду. Обе принадлежали к подпольному революционному кружку.

Неизвестно, до каких пределов дошли отношения Ульянова и Якубовой, но он сделал ей предложение. Однако у Надежды были свои планы на молодого человека, и, видимо, она воспользовалась своей функцией посредницы. Аполлинария исчезла из жизни Владимира. Крупская пишет довольно туманно, что «Аполлинария почему-то не смогла прийти» в тюрьму, где в очередной раз сидел Ульянов. Спустя восемь лет Якубова умерла от туберкулёза.

Женитьба на Крупской

Затем Ульянова сослали в Шушенское, а Надежда направилась в Уфимскую губернию. Подала прошение о переводе к нему под тем предлогом, что собирается за него замуж. В Шушенском Владимир и Надежда обвенчались в церкви.

Хозяйка из Нади была неважная. Поэтому, переживая за семейное благополучие дочери, в ссылку приехала и её мать Елизавета. Она, скорее всего, понимала, что особой прочности в их отношениях нет, и изо всех сил поддерживала молодую семью, мотаясь по ссылкам и конспиративным квартирам в качестве домохозяйки. Вдобавок у Надежды был очень вялый темперамент. В революционном кружке у неё даже было прозвище Рыба.

«Случайное знакомство»

В Париже Ленин жил под именем Уильяма Фрея с английским паспортом. Он был любителем дорогих ресторанов, и в одном из них познакомился с красавицей Елизаветой. Эта женщина «совершенно случайно» оказалась в одиночестве за соседним столиком и также «случайно» была знакома с сотрапезником Ленина Румянцевым, который тут же их и представил друг другу.

Это была дама как раз в его вкусе: яркая авантюристка. При посредничестве Румянцева её квартира была превращена в явку, и нередко Владимир и Елизавета оставались там наедине.

Они расстались, поскольку Елизаветины интересы не ограничивались одной только революционной деятельностью. Однако они остались друзьями.

Любовь и смерть

Когда в жизни вождя появилась француженка Инесса Арманд, Ленин серьёзно влюбился. Кудрявые волосы, правильные черты лица, большие глаза с блеском, изящная фигура. И вдобавок бунтарский характер. Она преподавала французский язык в семье богатейшего фабриканта Арманда и вышла замуж за его старшего сына Александра. У них родились четверо детей, но затем Инесса ушла к его 18-летнему брату Владимиру, который был моложе её на десять лет. У них родился ребёнок. Вскоре Владимир Арманд умер от туберкулёза.

Владимир Ленин познакомился с Инессой Арманд, урождённой Элизабет Пешё Д`Эрбанвилль, когда ей было 35 лет, а ему самому — 39. К этому моменту у Надежды Крупской уже развилась Базедова болезнь: гиперфункция щитовидной железы, приводящая к пучеглазию и вызывающая тремор, потливость и диарею.

Инесса была тоже поглощена революционной работой. Она обладала незаурядным интеллектом и нестандартным мышлением и была довольно эмоциональна. С этих позиций прекрасная вдова высоко оценила шарм своего нового друга.

Крупская в мемуарах утверждала, что узнав об их романе, предложила развод, но Ленин не согласился. Согласно сохранившейся переписке, сложился классический любовный треугольник.

Арманд писала Ленину из Парижа в Краков: «Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, и только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Я немного попривыкла к тебе. Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твое лицо оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал… Крепко тебя целую. Твоя Арманд».

Ленин был настолько влюблён, что, по мнению исследователей, был готов бросить даже дело революции. «Ох, эти "делишки" подобия дел, суррогаты дел, помеха делу, как я ненавижу суетню, хлопотню, делишки и как я с ними неразрывно и навсегда связан!» — писал Ленин Инессе.

Инесса Арманд умерла внезапно: по официальной версии, от холеры, в Кисловодске, куда ездила поправить здоровье. Ленин погрузился в глубокое отчаяние. Вскоре у него случился первый инсульт.