Жизнь «счастливчиков», сорвавших куш в лотерее

Узнавая из новостей о том, как какой-то незнакомец выиграл в лотерею крупную сумму, мы так или иначе начинаем ему завидовать. Однако мало кто задумывается о том, к каким печальным последствиям может привести внезапное богатство. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Страшная тайна

В начале 90-х американка Иби Рончаоли выиграла 5 миллионов долларов. Однако женщина не спешила рассказывать мужу, куда она намерена потратить выигрыш. Лишь спустя время врач Джозеф Рончаоли узнал о том, что Иби отдала 2 миллиона долларов своему ребенку от другого мужчины. Предательство жены привело Джозефа в ярость, и он решился на отчаянный шаг: медик отравил жену обезболивающими.

Рончаоли признали виновным, после чего семья Иби уговаривала мужчину отдать хотя бы часть денег на похороны погибшей.

Огненная сумма

Вплоть до 2005 года супруги Лара и Роджер жили в любви и взаимопонимании. Все изменилось, когда пара выиграла в лотерею $2,76 миллиона. Они тут же купили новый роскошный дом за миллион долларов, а оставшиеся деньги потратили на покупку Порше. Однако богатство внесло разлад в отношения супругов: они начали часто ругаться и спорить из-за денег. В конечном счете спустя шесть лет Роджер навсегда уехал от Лары на том самом Порше после того, как жена уличила его в измене. 14-летний брак рухнул в одночасье, а вместе с ним в страшном пожаре сгорел и дом супругов.

Куда приводит азарт

Пока одни люди тщательно продумывают, куда вложить крупную сумму, чтобы ее приумножить, другие относятся с легкостью даже к самым большим деньгам. К числу последних можно смело отнести Эвелин Адамс, которой посчастливилось выиграть в лотерею дважды, — в 1985-м и 1986-м годах. У женщины было $5,4 миллиона, но вскоре она вмиг лишилась всей суммы. Адамс решила приумножить состояние и отправилась в казино Атлантик Сити, где и проиграла все свои деньги.