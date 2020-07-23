10 невероятно красивых, но внушающих страх мест 

Способность наслаждаться прекрасным присуща исключительно человеку, ведь у планеты нет понятия эстетики. Многие земные и подводные обитатели, имеющие потрясающую внешность, на деле могут оказаться крайне ядовитыми и опасными. Ровно так же и пейзажи, красотой которых мы наслаждаемся, далеко не всегда столь безобидны, как это кажется с экрана монитора. Мы подобрали 10 мест, оказавшись в которых, вы, скорее всего, забудете об их красоте.

1. Commonwealth (переводится как «Общее благо») — это залив шириной почти в 50 километров между мысами Алден и Грей в Антарктиде.

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В книге рекордов «Гиннеса» (а также во многих других рейтингах) фигурирует как самое ветреное место на Земле. Порывы ветра иногда достигают 240 км/ч, а среднегодовое значение скорости ветра — 80 км/ч.

2. Южноафриканский Гансабай знаменит одной из самых больших популяций больших белых акул.

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Хотя уже лет 20 назад это явление превратили в туристический аттракцион — дайвинг с акулами, — оказаться в местных открытых водах для неподготовленного человека будет довольно рискованным занятием.

3. Деревня Оймякон, что в Якутии, известна как один из «полюсов холода».

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По ряду параметров Оймяконская долина — самое суровое место на Земле, где проживает постоянное население. 26 января 1926 года здесь была зафиксирована температура −71.2 градуса.

4. Вода в испанской реке Рио Тинто имеет повышенную кислотность. Причем настолько, что может сравниться с нашим желудочным соком.

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Этого более чем достаточно, чтобы убить любую рыбу, которая в ней окажется, как, впрочем, и человека. Такое уникальное свойство появилось у реки благодаря бактериям и железу, которое растворялось в воде долгие годы. Похожие феномены были обнаружены на Марсе, так что Рио Тинто, возможно, может помочь ученым в исследовании красной планеты.

5. Острова Тристан-да-Кунья располагаются на юге Атлантического океана.

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Уникальность их в том, что до ближайшего куска суши от них — порядка 2000 миль. Причем главный остров настолько маленький, что на нем не вмещается даже взлетно-посадочная полоса. Поэтому заказывать туда товары почтой — не самое перспективное дело. Впрочем, для 272 человек (которые носят всего 8 фамилий), которые населяют острова, это не кажется проблемой.

6. Эверглейдс — особый экорегион на юге штата Флорида, США.

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Здесь вы можете встретить и крокодилов, и аллигаторов, и ядовитых змей, и даже медведей с пантерами. К счастью, риск оказаться с ними лицом к лицу не так велик — территория надежно защищена от попадания на нее случайных прохожих.

7. По поводу же самого жаркого места на Земле существуют расхождения. Одни зовут таковым ливийскую Эль Азизию, другие — Долину Смерти в США.

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пустыне Деште-Лут в Иране. Это, предположительно, самая высокая температура из всех, что когда-либо регистрировали на нашей планете. Однако, согласно данным НАСА , рекордная температура — +71 градус — была зафиксирована в. Это, предположительно, самая высокая температура из всех, что когда-либо регистрировали на нашей планете.

8. Пролив Дрейка представляет из себя очень опасный судоходный участок с сильными ветрами и айсбергами между Антарктидой и мысом Горн в Южной Америке.

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Однако главные причины, по которым это место может быть угрозой для кораблей — это подводные течения, создаваемые подводными горными хребтами. Перед тем, как в 1914 году был построен Панамский канал, основной маршрут из южной части Тихого океана в южную часть Атлантического пролегал как раз через пролив Дрейка.

9. Средняя высота территории Тибета — 4000 метров над уровнем моря.

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Учитывая то, какой популярностью эти безусловно красивые места пользуются у туристов, надо понимать, что далеко не всем приходится по душе столь высокогорная местность.

10. Тропический лес Амазонки, самый крупный тропический лес на Земле, является домом для 20% всех видов живых существ на планете.

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Как вы, наверное, догадываетесь, здесь же может крыться и угроза для того, кто окажется в этой местности без особой подготовки.