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Почему миллионерша 25 лет не выходила из отеля 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Почему миллионерша 25 лет не выходила из отеля
Фото: wikipedia.org
Миллионерша Ида Вуд добровольно заперла себя и свою семью в номере отеля на целых 25 лет. «Рамблер» расскажет, зачем она это сделала.
В 1857 году 19-летняя Ида Вуд переехала в Нью-Йорк. Вскоре она познакомилась с 37-летним женатым владельцем газеты New York Daily News Бенджамином Вудом. В то же время у Иды, по ее рассказам, была внебрачная дочь Эмма. После смерти жены Вуда Ида и Бенджамин поженились.
Бенджамин был заядлым игроком, он проигрывал огромные суммы. Однажды Вуд даже поставил на кон свое издательство. К счастью, он выиграл его обратно. После этого случая Ида уговорила своего мужа переписать половину бизнеса не нее. После смерти Бенджамина Ида Вуд стала полноправной владелицей издательства.
В 1907 году Ида продала газету, забрав все деньги с банковского счета, она сняла двухместный номер. Там она заперлась вместе со своей дочерью и сестрой. Из прижимистой женщины она стала параноиком. Ида так боялась потерять то, что у нее было. Именно поэтому она планировала остаток жизни провести в номере 552 в гостинице Herald Square Hotel. Однако в 1931 году девушкам все же стало необходимо выйти.
5 марта 1931 года 93-летняя Ида Вуд добровольно открыла дверь номера, чтобы позвать на помощь:
«Горничная, моя сестра больная. Вызови доктора. Я думаю, что она умирает».
Комната была забита стопками пожелтевших газет, коробками с крекерами и несколькими большими сундуками. Ее номер обыскали, и в старой обувной коробке они нашли 247 200 долларов наличными, позже они также обнаружили конверт и из клеенки, где было около 500 тысяч долларов.
Только после смерти затворницы выяснилось, что настоящее имя Иды — Эллен Уолш. Будучи подростком она сменила фамилию на Мэйфилд, потому что ей нравилось звучание. А что касается Эммы Вуд, она была вовсе не ее дочерью, а сводной сестрой.
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