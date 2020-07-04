Почему миллионерша 25 лет не выходила из отеля 

Миллионерша Ида Вуд добровольно заперла себя и свою семью в номере отеля на целых 25 лет. «Рамблер» расскажет, зачем она это сделала.

В 1857 году 19-летняя Ида Вуд переехала в Нью-Йорк. Вскоре она познакомилась с 37-летним женатым владельцем газеты New York Daily News Бенджамином Вудом. В то же время у Иды, по ее рассказам, была внебрачная дочь Эмма. После смерти жены Вуда Ида и Бенджамин поженились.

Бенджамин был заядлым игроком, он проигрывал огромные суммы. Однажды Вуд даже поставил на кон свое издательство. К счастью, он выиграл его обратно. После этого случая Ида уговорила своего мужа переписать половину бизнеса не нее. После смерти Бенджамина Ида Вуд стала полноправной владелицей издательства.

В 1907 году Ида продала газету, забрав все деньги с банковского счета, она сняла двухместный номер. Там она заперлась вместе со своей дочерью и сестрой. Из прижимистой женщины она стала параноиком. Ида так боялась потерять то, что у нее было. Именно поэтому она планировала остаток жизни провести в номере 552 в гостинице Herald Square Hotel. Однако в 1931 году девушкам все же стало необходимо выйти.

5 марта 1931 года 93-летняя Ида Вуд добровольно открыла дверь номера, чтобы позвать на помощь:

«Горничная, моя сестра больная. Вызови доктора. Я думаю, что она умирает».

Комната была забита стопками пожелтевших газет, коробками с крекерами и несколькими большими сундуками. Ее номер обыскали, и в старой обувной коробке они нашли 247 200 долларов наличными, позже они также обнаружили конверт и из клеенки, где было около 500 тысяч долларов.

Только после смерти затворницы выяснилось, что настоящее имя Иды — Эллен Уолш. Будучи подростком она сменила фамилию на Мэйфилд, потому что ей нравилось звучание. А что касается Эммы Вуд, она была вовсе не ее дочерью, а сводной сестрой.