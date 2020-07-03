Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне назвали минусы удаленной работы 

ТАСС 3 часа назад
Россияне назвали минусы удаленной работы
Фото: Depositphotos
Только 22% россиян устраивают условия удаленной работы, около 34% отмечают трудности с концентрацией внимания, работая из дома. Такие данные следуют из Аналитического бюллетеня Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире.
Более трети опрошенных (33%), согласно исследованию, отмечают среди трудностей удаленной работы технические особенности, например, маленький экран компьютера. Еще 31% заявили о сложности работы рядом с семьей, 30% не хватает общения с коллегами, 28% заявили, что набирают вес, работая из дома.
При этом большинство респондентов (80%) находят плюсы "удаленки", как, например, отсутствие необходимости добираться до офиса. Еще одним положительным моментом дистанционной работы 84% назвали экономию денег на транспорте и питании, 59% оценили преимущество гибкого графика во время работы из дома. Кроме того, 55% стали больше времени уделять сну, а 43% указали на то, что у них появилось время на домашние дела.
Социологи ВШЭ телефонные интервью в период с 1 апреля по 3 мая 2020 года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения России (старше 18 лет). Выборка составила 2 012 респондентов.
Видео дня. Пожар уничтожил Дворец Куриного короля
ТАСС: последние новости
Онищенко назвал центральную трибуну Парада в Москве самым безопасным местом в России Онищенко назвал центральную трибуну Парада в Москве самым безопасным местом в России СМИ: в Ботсване происходит необъяснимая массовая гибель слонов СМИ: в Ботсване происходит необъяснимая массовая гибель слонов Елизавета II отпразднует официальный день рождения в Виндзоре краткой церемонией и салютом Елизавета II отпразднует официальный день рождения в Виндзоре краткой церемонией и салютом
Комментарии
Люди , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотография «Вкуса детства» СССР рассорила Сеть
Фотография «Вкуса детства» СССР рассорила Сеть
Какую республику СССР ликвидировал Хрущев
Какую республику СССР ликвидировал Хрущев
Москвичей возненавидели в подмосковном городе
Москвичей возненавидели в подмосковном городе
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Почему в СССР любили стены из стеклоблоков
02:51
Почему в СССР любили стены из стеклоблоков
Вещи Истории
Японские страшилки, внезапно оказавшиеся правдой
05:15
Японские страшилки, внезапно оказавшиеся правдой
Истории
История самого популярного в мире купальника
12:20
История самого популярного в мире купальника
Вещи Истории
Что стало с женщиной, впервые вышедшей в космос
03:11
Что стало с женщиной, впервые вышедшей в космос
Люди Истории
Шустрые лобстеры оккупировали лифт высотки
00:39
Шустрые лобстеры оккупировали лифт высотки
Безумный мир
Пожар уничтожил Дворец Куриного короля
04:44
Пожар уничтожил Дворец Куриного короля
Места
Люди, выжившие после невероятных испытаний
09:18
Люди, выжившие после невероятных испытаний
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение