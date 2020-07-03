Эмигранты из СССР, построившие прибыльный бизнес

Влад Вендров эмигрировал из СССР в США в начале 1990-х. На данный момент он с Владом (Владимиром) Шмунисом являются ключевыми людьми в компании RingCentral, которая поставляет решения для корпоративных коммуникаций и стоит на бирже 20 миллиардов долларов. «Рамблер» расскажет о том, как эмигрантам удалось построить прибыльный бизнес в США.

В 1980-х Вендеров изучал компьютерные науки и прикладную математику в Ленинградском электротехническом институте В. И. Ульянова. А в 1991 году он вместе с семьей уехал в США. Там он познакомился с человеком, с которым работает по сей день — выходцем из Одессы Владом (Владимиром) Шмунисом. Его семья эмигрировала еще в 1970-х. Некоторое время Влад (Владимир) работал в стартапах Кремниевой долины. А в 1992 году Шмунис сам основал стартап Ring Zero System, куда Вендеров устроился техническим директором.

В 1998 году бизнес Влада (Владимира) купил американский телеком-гигант Motorola. Через год Шмунис запустил в Калифорнии новую компанию RingCentral. В этом стартапе Вендеров выступил уже в качестве партнера.

На данный момент в компании работает почти 2400 человек, у нее около 400 тысяч корпоративных клиентов более чем в 100 странах. А офисы RingCentral есть в Канаде, Великобритании, Франции, Китае, Австралии и на Филиппинах.