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Как два эмигранта из СССР построили прибыльный бизнес в США 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Эмигранты из СССР, построившие прибыльный бизнес
Фото: RingCentral
Влад Вендров эмигрировал из СССР в США в начале 1990-х. На данный момент он с Владом (Владимиром) Шмунисом являются ключевыми людьми в компании RingCentral, которая поставляет решения для корпоративных коммуникаций и стоит на бирже 20 миллиардов долларов. «Рамблер» расскажет о том, как эмигрантам удалось построить прибыльный бизнес в США.
В 1980-х Вендеров изучал компьютерные науки и прикладную математику в Ленинградском электротехническом институте В. И. Ульянова. А в 1991 году он вместе с семьей уехал в США. Там он познакомился с человеком, с которым работает по сей день — выходцем из Одессы Владом (Владимиром) Шмунисом. Его семья эмигрировала еще в 1970-х. Некоторое время Влад (Владимир) работал в стартапах Кремниевой долины. А в 1992 году Шмунис сам основал стартап Ring Zero System, куда Вендеров устроился техническим директором.
В 1998 году бизнес Влада (Владимира) купил американский телеком-гигант Motorola. Через год Шмунис запустил в Калифорнии новую компанию RingCentral. В этом стартапе Вендеров выступил уже в качестве партнера.
На данный момент в компании работает почти 2400 человек, у нее около 400 тысяч корпоративных клиентов более чем в 100 странах. А офисы RingCentral есть в Канаде, Великобритании, Франции, Китае, Австралии и на Филиппинах.
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