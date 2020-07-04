У каких народов России больше всего тестостерона

Гормон тестостерон отвечает в организме мужчины не только за потенцию, он несет в себе залог успеха, ведь мужчины в повышенным уровнем этого гормона чаще достигают высокого положения в обществе. Тестостерон отвечает за развитость мускулатуры, хороший аппетит, выносливость, силу, быстроту реакции, волю и пространственное восприятие.

Признаки высокого тестостерона

Определить, что у мужчины высокий уровень гормона, можно по некоторым видимым признакам, — это повышенная волосатость тела и лица, склонность к облысению, большой кадык, грубый, низкий голос, широкие плечи, выделяющиеся надбровные дуги и массивная челюсть. Есть еще один признак, который ученые обнаружили не так давно: у таких мужчин указательный палец короче, чем безымянный.

Высокий уровень тестостерона — это не всегда хорошо. Во-первых, такие люди чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Во-вторых, высокий уровень гормона дает агрессивность, раздражительность, проявление насилия там, где это не уместно, и порождает обманчивое чувство самоуверенности. Человек с высоким тестостероном не будет размышлять над проблемой, а сразу начнет действовать, причем, не всегда правильно. Ученые, исследовавшие заключенных в американских тюрьмах, доказали, что выше всего уровень тестостерона в организме преступников, которые совершали свои деяния с применением насилия.

Тестостерон есть и в организме женщин, правда, его концентрация существенно ниже. В женском теле тестостерон кроме всего вышеперечисленного отвечает за сексуальный аппетит. Если дама без проблем паркуется на заставленной машинами стоянке — тестостерон у нее наверняка повышен. А если у неё на лице виднеются крохотные усики, а ноги приходиться брить, то перед вами знойная женщина с повышенным сексуальным аппетитом.

У мужчин гормон зависит от географии…

В журнале «Клиническая эндокринология и метаболизм» были опубликованы результаты исследований ученых, которые измерили уровень мужского гормона у пяти тысяч мужчин разных национальностей. Оказалось, что уровень тестостерона зависит не только от этноса, но и от географии. Средние показатели гормона отличались на 18%. Самые низкие оказались у 6% белых мужчин, живущих в США, в то время как среди азиатов из Гонконга и из Японии людей с низким показателем было лишь 3%. Раньше считалось, что азиаты склонны к низкому уровню тестостерона, но оказалось, что монголоиды, проживающие в США, имеют такой же уровень гормона, как и другие жители страны. Ученые пока не выяснили, от чего зависит уровень гормона, однако склоняются к мысли, что выработка тестостерона зависит в большей степени от качества еды, воды и воздуха.

…А у женщин — от веса

С целью выяснения гормонального статуса ученые из Мичиганского университета обследовали 2 930 женщин в возрасте от 42 до 52 лет. 27,6% были чернокожими, 9% — японки, 7,4 — из Китая, 8,8% — испанки и 47,1% представляли кавказские национальности. Выяснилось, что китаянки имеют более низкий уровень женского гормона эстрадиола, а уровень стероидных гормонов зависит не от национальности, а от массы тела.

Диапазон тестостерона в организме здорового мужчины может колебаться от 11 до 33 нмоль/л. Своего максимума он достигает, когда мужчине 14–18 лет, и начинает снижаться после того, как тот переступит порог в 45 лет. В Америке сейчас идут дискуссии, надо ли давать подросткам препараты, снижающие тестостерон, якобы это снизит уровень подростковой преступности.

Уровень тестостерона в организме женщины колеблется 0,31–3,78 нмоль/л, а после 50 лет начинает повышаться до 0,42–4,51 нмоль/л.

Воинственные и волосатые

Если взять такую черту людей с повышенным тестостероном, как агрессивность, то окажется, что самыми воинственными являются новозеландские маори, знаменитые своим танцем войны «хаку» (в мире их 750 000 человек); непальские гуркхи, которые и сейчас являются элитой армии Великобритании (их там не менее 2500 человек); даяки с Борнео, прославившиеся охотой за черепами европейцев (всего на острове проживает 1 200 000 даяков); и курды, которых в мире 39 151 570. В России самыми воинственными считают калмыков, их у нас в стране 183 372 человека, за ними следуют тувинцы — их 263 934 человек, выходцы с Северного Кавказа (около девяти миллионов человек), и алтайцы — 74 238 человек.

Если взять другую черту людей с высоким мужским гормоном — повышенную волосатость тела, то окажется, что ей обладают люди южных регионов: кавказцы, греки (в России живут 85 640 греков), итальянцы (их в России 1 370), испанцы (1 162 человек) и народы Латинской Америки, арабы, которых в нашей стране 9 583 человек, португальцы, евреи (их в России 156 801), аборигены Австралии (их всего около 550 000) и японские айны, которых всего 23 782. 104 айна живут у нас, причем, большинство — на Камчатке.

Если говорить об исторической перспективе, то народами с повышенным тестостероном принято считать основателей империй: греков, римлян, арабов, монголов, англичан, русских и американцев.

Поскольку уровень тестостерона зависит от еды, его можно регулировать с помощью продуктов. Выработку гормона повышают устрицы, оливковое масло, фасоль, орехи, лук и чеснок, рыбы лососевых пород и их икра, красный и черный виноград, яйца, тыквенные семечки, говядина, инжир, черная смородина, малина, красный перец, петрушка, горчица и кинза.

Чтобы сохранить уровень мужского гормона, нужно отказаться от соли, сахара, кондитерских изделий, жирных сыров, маргарина, алкоголя, кофе в больших количествах, мяса промышленного производства и молока.