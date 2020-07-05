Американский любимец Сталина 

У американцев Франклин Делано Рузвельт был и остается одним из самых любимых президентов. Он первым из политиков такого масштаба установил «прямую связь» со своими избирателями, каждую неделю обращаясь к ним по радио с рассказом «Беседы у камина», больше напоминающим доклад. Именно он руководил страной во время страшной экономической депрессии и Второй мировой войны. Рузвельт с детства привык купаться в роскоши и прибывал на встречи с электоратом на яхтах — народ ему это прощал. Зная о любви американского лидера к комфорту, Иосиф Сталин предоставил в его распоряжение шикарный дворец в Ялте, в котором раньше жили только российские императоры. О шикарном образе жизни 32-го президента США, его семьи и любовниц — в материале «Ленты.ру».

Как-то проснувшись рано утром в одиночестве, президент Франклин Делано Рузвельт обошел несколько комнат Белого дома в поисках своей жены Элеоноры , но найти ее ему так и не удалось. Тогда он поинтересовался у своего секретаря, куда же запропастилась первая леди. Тот коротко ответил: «В тюрьме». «Почему-то меня это не удивляет, — не растерялся глава государства и улыбнулся. — А за что именно она туда угодила?»

В тот день Элеонора Рузвельт отправилась на встречу с заключенными в благотворительных целях и попросту забыла предупредить об этом мужа. Женщина активно участвовала в общественной и политической жизни США, помогая своему супругу и поддерживая его в борьбе за главный пост страны.

До этого спецслужбы тщательно оберегали от посторонних глаз тайны главы государства. Ему приписывают романы с разными красивыми женщинами, но его главной любовницей была Люси Мерсер, которая оставалась с ним до самой смерти.

Франклин Рузвельт с детства привык к роскоши. Его отец, Джеймс Рузвельт, был известным предпринимателем, владельцем огромного родового имения Гайд-Парк на берегу Гудзона, между Нью-Йорком и Олбани. Мать — наследница большого состояния, представительница местной аристократии. У маленького Франклина было все, о чем другие дети не могли даже мечтать.

В восемь лет он стал собирать марки — родители привозили ему их из разных стран мира. Впоследствии многочисленные альбомы хранились у него в кабинете в специально оборудованном для этого деревянном ящике. Рузвельт любил пересматривать свою коллекцию перед сном, тратя на это по несколько часов.

Каждое лето вместе с матерью и отцом Рузвельт отправлялся в путешествие по Европе: они жили в дорогих отелях, отдыхали на морском побережье Новой Англии или же на канадском острове Кампобелло, где он увлекся мореплаванием.

Он даже какое-то время мечтал стать моряком. В семье считали, что во многом на это желание повлиял подарок деда — морской сундук, в котором хранились раритеты. Там были старые карты, боцманская дудка, пуговица мундира морского офицера времен Англо-американской войны 1812-1815 годов. Эту коллекцию Франклин не только бережно хранил, но и постоянно пополнял.

Рузвельт увлекался созданием моделей парусных кораблей: сам мастерил, а потом запускал в плаванье по Гудзону. Когда сыну исполнилось девять лет, отец купил ему 15-метровую двухмачтовую шхуну Half Moon («Полумесяц»), на которой они вместе отправлялись на ближайшие острова или же в трехдневные походы вдоль побережья штата Мэн. Через семь лет у него появилось собственное семиметровое судно New Moon («Новолуние»), на котором он исследовал близлежащие бухты, а также течения, приливы и отливы.

В окружении Рузвельта считали, что его богатство, а также любовь к яхтам как символу роскошной жизни лишь отпугнет избирателей. Но Франклин не только не скрывал своих симпатий к парусному спорту, но и отправился во время своей предвыборной президентской кампании в 1932 году в Новую Англию с сыновьями на 37-футовом судне Myth II.

Через год они вместе отдыхали на президентской яхте Amberjack II. Во время следующей кампании он также пришел к избирателям на яхте, на этот раз Sewanna. Этот же успех он повторил и в августе 1939 года, когда вновь решил баллотироваться на президентский пост.

В борьбе за пост ему очень помогала супруга Элеонора, племянница бывшего президента США Теодора Рузвельта . Стройный, высокий, элегантный выпускник Гарварда и Школы права Колумбийского университета был завидным женихом. Многие девушки мечтали отправиться с ним под венец, но он выбрал свою дальнюю родственницу Элеонору, в которую был страстно влюблен.

Новоиспеченный юрист мало интересовался правом, к тому же он совсем не нуждался в деньгах. Все больше внимание Рузвельта привлекала политика. Вступив в ряды демократов, он начал активно помогать во время избирательной кампании Вудро Вильсону . Став президентом, последний решил отблагодарить Франклина. Зная о его любви к кораблям и морю, новый глава государства назначил Рузвельта помощником министра военно-морского флота.

Учитывая новый пост мужа, Элеонора решила завести себе секретаршу — ею и оказалась Люси Мерсер. Едва увидев эту молодую женщину, помощник министра сразу же влюбился. Бурный роман настолько вскружил голову Рузвельту, что он даже собирался уйти от жены. Узнав от доброжелателей о романе супруга, оскорбленная женщина забрала всех пятерых детей и уехала в имение на Кампобелло. Франклин был даже рад такому повороту. Но в дело вмешалась мать политика — очень богатая и властная женщина.

Пригрозив лишить сына всех денег, женщина решила выдать Мерсер за богача Резерфорда, который был старше ее на тридцать лет. Влюбленным пришлось расстаться. Казалось, жизнь вернулась в привычное русло. Рузвельт с головой ушел в политику: его выдвинули на пост вице-президента вместе с демократом Джеймсом Коксом . Он исколесил штаты с предвыборными речами. Но, несмотря на все его усилия, их партия с треском провалилась на выборах. Франклину пришлось вернуться к адвокатской практике, которую он так не любил.

Через год, в 1921-м, его настиг полиомиелит, который парализовал всю нижнюю часть его тела. Рузвельт решил всеми силами бороться с болезнью — и уже через некоторое время смог передвигаться на костылях. В связи с этим возросли его карьерные амбиции. Он решил использовать свою болезнь как козырь в политической борьбе.

Несмотря на то что семья Рузвельтов переселилась в Белый дом, они любили проводить время в своем семейной гнезде — усадьбе Спрингвуд в Гайд-парке. Этот уютный дом в разное время посещали король Георг VI, королева Елизавета, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль , норвежский крон-принц Олаф и нидерландская королева Вильгельмина.

На живописной территории резиденции были огромный сад и конюшня — Рузвельт с детства любил лошадей. В свободное время глава государства уходил в свой кабинет с богатой библиотекой и рассматривал коллекции марок. Семья знала — в эти моменты его лучше не беспокоить. В этой же комнате он написал «Бейкер-стрит фолио: пять записок о Шерлоке Холмсе от Франклина Делано Рузвельта», пытаясь воскресить образ знаменитого сыщика, придуманного Артуром Конан Дойлем

Двухэтажная резиденция была оборудована лифтом, чтобы президент в инвалидной коляске мог спокойно перемещаться по дому с одного этажа на другой. Резиденцию пришлось увеличить в два раза — дизайн построек разработал сам Франклин. Одной из его новаторских идей было возведение библиотеки, примыкающей к кабинету. Впоследствии именно с Рузвельта началась традиция президентских библиотек.

Испытывая большую симпатию к президенту США, советский лидер Иосиф Сталин на время Ялтинской конференции 1945 года отдал в его распоряжение самый роскошный дворец, где жили российские императоры, начиная с Александра II, — Ливадийский. Там лидеры и проводили основные переговоры.

Вокруг резиденции был установлен строжайший пропускной режим с двумя кольцами охраны днем и с пограничниками, патрулировавшими с собаками периметр по ночам. Парк, окружавший Ливадийский дворец, за сутки огородили громадным четырехметровым забором.

Зная о любви Рузвельта к роскоши, Сталин старался привести резиденцию в парадный вид. Особенно намучились с ванной комнатой. Из Вашингтона прибыли сотрудники спецслужб Белого дома, которые выбирали, какой оттенок голубого понравится главе государства. Цветовая гамма, предложенная советскими мастерами, их постоянно не устраивала: стены перекрашивали семь раз.

Американцы доставили в Крым для Рузвельта несколько машин, на которых глава государства обычно совершал официальные поездки. Среди них бронированный «Линкольн», два лимузина «Кадиллак» и открытый джип «Виллис».

Во время перерывов в переговорах Рузвельта и Черчилля угощали разными деликатесами. В предпоследний день Ялтинской конференции на столах были икра, пироги, маринованная семга, балык из нельмы, сельдь пряного посола, заливное из осетрины, швейцарский сыр, колбаса, жареный поросенок со сливочным соусом из хрена, волованы с олениной, куриный крем-суп, белорыбица под соусом «Шампань», запеченная кефаль, шашлык из ягненка, плов из баранины, дикий степной козел, жареная индейка, жареные перепела и куропатки, мороженое, жареный миндаль и кофе.

Вернувшись в США, Рузвельт еще некоторое время активно работал, а потом неожиданно заявил своим помощникам, что хотел бы отдохнуть в резиденции Уорм-Спрингс, пригласив туда старых друзей. 9 апреля на виллу приехала Люси Мерсер-Резерфорд вместе с подругой — русской художницей-эмигранткой Элизаветой Шуматовой, которой предстояло написать портрет президента, и фотографом Роббинсоном.

По словам главы государства, он хотел подарить эту картину единственной дочери Люси. Биографы Рузвельта спорят: был ли отцом этой девочки Рузвельт или же престарелый миллионер Резерфорд.

Утром 12 апреля 1945 года президент по традиции работал, затем попозировал Шуматовой для картины, позанимался с марками, их в его коллекции было более миллиона, а потом вернулся к бумагам. Когда слуги накрывали стол для обеда, он сидел и курил. Внезапно его лицо исказила гримаса. Едва потерев лоб, президент потерял сознание.

Через несколько часов 63-летний политик скончался, так и не приходя в сознание. В полночь в резиденцию приехала вдова президента Элеонора. К тому моменту гости уже покинули виллу. Супруга Рузвельта быстро выяснила, с кем ее муж проводил время в резиденции. Оказалось, что последние 25 лет Франклин и Люси продолжали встречаться. Несмотря на его тяжелую болезнь, Мерсер тайно приезжала в Белый дом. Женщина также неоднократно сопровождала его во время прогулок на яхтах.

Впрочем, нежные чувства к Люси и серьезный недуг не мешали ему заводить и другие романы на стороне. В частности, Рузвельту приписывали роман с его секретаршей Мисси Леханд. Когда первая леди уезжала, помощницу главы государства часто видели в компании Рузвельта. Она сопровождала его повсюду. В 41 год женщина перенесла удар и перестала разговаривать. В отчаянии она пыталась свести счеты с жизнью. Франклин поселил ее в Белом доме и часто навещал. Рузвельт упомянул Мисси Леханд в одной из версий своего завещания, однако женщина умерла раньше президента.

Считается, что супруга Франклина так и не смогла простить мужу измены. Именно этим многие объясняют то, почему Рузвельта хоронили в закрытом гробу — говорили, что так распорядилась Элеонора. Это породило множество слухов и версий о кончине президента.

Между тем его похороны были одними из самых пышных в истории США. Они продолжались два дня. В первый день гроб с телом Рузвельта провезли по улицам Вашингтона. В воздухе его сопровождали военные самолеты. Проститься с бывшим главой государства пришли около 400 тысяч человек. По всей Америке объявили минуту молчания. После этого гроб доставили в имение Франклина в Гайд-парке. Зазвучал траурный марш, военные проводили бывшего президента США артиллерийскими залпами.