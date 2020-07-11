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Бомжи, которые превратились в мировых звезд 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Бомжи, которые превратились в мировых звезд
Фото: depositphotos.com
Все мы неоднократно слышали истории о том, как добившегося многие люди в один момент потеряли все. Но бывает и наоборот: люди из самых низших слоев общества, бездомные бродяги, в миг превращаются в популярных и востребованных. «Рамблер» представляет вашему вниманию истории трех бомжей, которым не просто удалось вернуться к нормальной жизни, но и получить мировую известность.

Чен Го Жуна

Душевнобольной бродяга по имени Чен Го Жун, слонявшийся по улицам китайского города Нинбо, прославился в возрасте 34 лет. Однажды, совершенно случайно, он попал в объектив камеры фотографа, которого восхитило то, как стильно был одет бездомный.
Снимки быстро разлетелись по просторам интернета. У бродяги стало появляться все больше фанатов, которые дали ему прозвище «Братец стильный». Впоследствии о нем сняли биографический фильм.
На этом история Чен Го Жуна не заканчивается — бродяга вдохновил местного бизнесмена Чжуан Вейгуо на запуск мужской линии одежды. Ее созданием занимался известный итальянский дизайнер Франческо Фиордели.

Эдисон Миранда

В девятилетнем возрасте мальчик сбежал из приемной семьи, так как больше не мог терпеть бесконечные побои. С того момента он превратился в бродягу, путешествующего по Колумбии пешком или автостопом.
Однажды ночью Эдисону приснился сон о том, что он стал боксером. До того момента мальчик никогда не думал о ринге, но вдруг его осенило — спорт станет его спасением.
На протяжении нескольких лет Миранда откладывал деньги, которые получал за работу, на тренировки. К 15 годам он накопил необходимую сумму и начал заниматься в спортзале.
Через год Эдисон дебютировал на любительском ринге — с того момента и начала строиться его карьера. Он переехал в США, где подписал профессиональный контракт с компанией Warriors. На сегодняшний день Миранда — один из самых известных боксеров в мире. За всю карьеру спортсмен провел 46 боев, в которых одержал 36 побед (31 — нокаутом) и потерпел 10 поражений.

Тед Уильямс

Тед Уильямс начал свою карьеру на радио. Все складывалось успешно — любимая супруга, семеро детей, перспективная работа. Но в один момент мужчина все потерял. Виной тому стали алкоголь и запрещенные психотропные препараты.
Теду пришлось слоняться по улицам Колумбуса и просить милостыню. Для этого он использовал табличку с надписью: "У меня есть божий дар — голос. Я бывший радиоведущий, который переживает не лучшие времена. Пожалуйста! Любая помощь будет с благодарностью принята. Спасибо и да благословит вас Господь. Веселых праздников".
Проходя мимо бродяги, корреспондент местного издания The Columbus Dispatch Дорал Ченовет решил подкинуть ему доллар, но попросил в ответ продемонстрировать свой талант. Голос и подача Уильямса привели журналиста в восторг, он записал выступление бездомного на камеру и опубликовал в Интернете.
Благодаря этому ролику бродяга получил неожиданное предложение — стать диктором объявлений в клубе НБА "Кливленд Кавальерс", которое он, конечно, принял. Вскоре после этого Тед подписал контракт на запись рекламного джингла для компании Kraft Foods.
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