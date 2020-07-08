За планету 

Пандемия, экономический кризис и все, что происходит в мире в 2020 году, может отвлекать внимание от других важнейших глобальных задач человечества, одна из которых — сохранение окружающей среды. Но забывать об этом точно не стоит.

Давно признано, что один из злейших врагов экологии — одноразовый пластик, миллионы тонн которого попадают в океан, наносят вред морским животным и растениям, и даже попадают через пищевую цепочку на наши тарелки.

Сейчас, когда весь мир наполнен одноразовыми пластиковыми пакетами, не только активисты, но и торговые сети напоминают, что каждый может внести вклад в сохранение окружающей среды, начав пользоваться многоразовыми сумками.

Так, например, торговая сеть «Перекрёсток» и компания Colgate-Palmolive не просто призывают свести к минимуму использование одноразовых пластиковых пакетов, а даже дарят для этого своим покупателям многоразовые сумки из 100% хлопка с интересными принтами: «Всё будет ПЕРЕКрасно», «Моя линия жизни», «Eco geek».

Эти сумки можно получить, купив в любом супермаркете «Перекрёсток» зубную щётку «Сolgate Бамбук» и зубную пасту «Colgate 0%» и загрузив в чат-бот фото чека на сайте акции www.colgate-zero.ru.

После проверки чека с покупателем свяжется курьерская служба и согласует время доставки сумки. Акция продлится до 2 августа 2020 года, и организаторы проследят, чтобы каждый успел получить свою многоразовую сумку для покупок в подарок.

Не менее важно, что участвующие в акции товары также созданы с заботой об окружающей среде. Зубная щетка «Colgate Бамбук» на 100% состоит из натурального бамбука, её упаковка не содержит пластик, ручка покрыта натуральным пчелиным воском для минимизации поглощения воды. А зубная паста «Colgate 0%» не содержит искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов и подсластителей.

Оказывается, что глобальную проблему, десятилетиями мучающую планету, можно и нужно решать простыми действиями, которые способен совершить абсолютно каждый из нас.