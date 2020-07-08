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Ошибка кассирши сделала покупателя миллионером 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Ошибка кассирши сделала покупателя миллионером
Фото: Ontario Lottery and Gaming Corporation
Престарелый житель канадской деревни Комбермер, провинция Онтарио, разбогател благодаря ошибке кассирши. Об этом сообщает новостной портал CTV News Ottawa.
82-летний Майкл Батт (Michael Butt) попросил в магазине лотерейный билет Lotto 6/49, однако продавец случайно распечатала билет Lotto Max. В результате ошибка сделала покупателя миллионером: он выиграл миллион канадских долларов (52,4 миллиона рублей). После того как мужчина узнал о победе, он оставил кассирше чаевые.
Представители лотереи рассказали, что в конце 1980-х годов брат Батта выиграл 3,5 миллиона канадских долларов (183,3 миллиона рублей по текущему курсу).
Новоиспеченный победитель не уточнил, на что он собирается потратить денежный приз.
Ранее сообщалось, что жительница американского города Голдсборо, штат Северная Каролина, сорвала крупный куш в лотерее благодаря ошибке продавца. Покупательнице вручили не тот билет, который она попросила.
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