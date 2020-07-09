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Лоза назвал КВН-щиков позором 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Лоза назвал КВН-щиков позором
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал КВН и студентов, которые в него играют. По словам исполнителя, они не тратят время на учебу в вузах и выпускаются неквалифицированными. Таким мнением он поделился в интервью с «Вечерней Москвой».
Лоза подчеркнул, из-за КВН российская экономика лишилась тысяч студентов.
«Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой», — выразил недовольство он.
Музыкант заявил, что такие «недоученные» студенты — позор для любого учебного заведения. И если обычно вузы такими учениками не гордятся, то портреты КВН-щиков часто висят на досках почета.
Он также добавил, что ничего против юмора не имеет. Но в таком случае, пояснил исполнитель, им нужно «идти учиться на юмористов», иначе комедийную сцену заполнят непрофессионалы.
Ранее телеведущая Ксения Собчак в интервью с известным юмористом и бывшим КВН-щиком Александром Гудковым задала вопрос о «дебилизации населения». Комик ответил, что многие ситуации воспринимает иронически, потому что многое видел и знает. Он также добавил, что его несерьезность часто критикует его мама.
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Комментарии
Люди , Юрий Лоза , Ксения Собчак , Александр Гудков
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