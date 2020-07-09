4 самых ценных шпиона советской разведки в США 

Среди агентов, завербованных КГБ СССР , были разные люди. Большинство из них шли на сотрудничество ради денежных вознаграждений, а мотивы некоторых и сейчас, спустя многие годы, непонятны.

Глава контрразведки ЦРУ и любитель красивой жизни Эймс Олдрич

Одной из главных побед советской разведки стала вербовка Олдрича Эймса, который занимал пост начальника контрразведки ЦРУ. Задачей подчиненного Эймсу подразделения была вербовка и перевербовка агентов иностранных служб. При этом, сотрудничая с советскими шпионами, Олдрич не боялся наружного наблюдения, так как в его служебные обязанности входили плановые контакты с разведчиками в посольстве СССР.

Пойти на сговор с потенциальным врагом такого видного функционера американских спецслужб заставили деньги, точнее их отсутствие. За первые документы он запросил 50 тысяч долларов, потом такса только повышалась. За период 1985-1989 годов усилиями Эймса было сорвано огромное количество операций, в результате чего ЦРУ понесло многомиллиардные убытки.

Олдрич выдал КГБ личности таких агентов США, как Борис Южин, Валерий Мартынов, Сергей Моторин, Дмитрий Поляков . Перед арестом в 1994 году агент приобрел в предместье Вашингтона особняк за полмиллиона долларов, обзавелся дорогим «Ягуаром», предметами роскоши на 450 тысяч долларов и акциями биржи. Жена Эймса купила две квартиры и обширную ферму.

Благосостояние четы Олдричей росло, на счету семьи было уже 5 миллионов долларов. В 1993 году их взяли в разработку агенты ФБР . Эймс получил пожизненный приговор. Исследователи выяснили, что он выдал КГБ 25 агентов США, 10 из которых были казнены.

Роберт Ханссен: 20 лет верной службы СССР и РФ

Роберт Ханссен стал агентом в контрразведке СССР, передав КГБ секретные документы и запросив за них 20 тысяч долларов. Однако об этом узнала его жена и устроила скандал. Роберт пообещал супруге прекратить связь с «коммунистами» . Будучи верующим католиком, он даже исповедался в грехах своему духовнику. Однако через некоторое время он все же возобновил свою шпионскую деятельность.

С 1983 года Ханссен возглавил аналитический центр по деятельности советской разведки. Новая должность открыла шпиону доступ к огромному массиву засекреченной информации. Через детально разработанную самим Хансенном систему тайников и закладок он передал агентам СССР более 6000 тысяч страниц секретных материалов, а также сведения о программе космической разведки и строительстве под посольством СССР туннеля для осуществления прослушки.

Роберт Ханссен занимался шпионажем 20 лет и продолжал это делать даже после развала СССР. Исследователи до сих пор не могут понять, что подоткнуло отца шестерых детей и верующего католика стать двойным агентом. За все годы сотрудничества с советской, а потом российской разведкой он получил 1,5 миллионов долларов, что не так уж и много. Ханссена сдал один из советских перебежчиков. Суд приговорил его к пожизненному сроку заключения.

Роналд Пелтон — жертва блефа

Когда Роналд Пелтон служил в ВВС США, его как обладателя феноменальной памяти направили в разведывательный центр в Пакистане, где он изучал основы радиоперехвата и русский язык. После демобилизации Пелтон работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности США . В 1979 году он увольняется из-за низкой зарплаты (в пересчете на сегодняшний день в год он получал 85 тысяч долларов).

В 1980 году бывший аналитик объявляет себя банкротом и предлагает свои услуги советскому посольству. Роналд Пелтон передавал СССР важную информацию, в том числе секретную.

На Пелтона агенты ФБР вышли благодаря перебежчику из СССР, который описал его внешность. Поймать «предателя» помог блеф. Пелтону прокрутили запись его телефонного разговора с сотрудником посольства СССР и он признался, что на пленке его голос. После следствия судьи дали ему пожизненный срок.

Джон Уокер — шпионский семейный подряд

Джон Уокер не имел отношения к спецслужбам, а был дежурным офицером-шифровальщиком при штабе командующего подводным флотом США. Однако его вербовка считается одной из самых больших побед советской разведки над своим потенциальным противником. Через Уокера СССР получал бесценную информацию о перемещении военных судов в Мировом океана, об их технических характеристиках и видах боеприпасов и топлива.

Уокер передал алгоритмы шифровки и схемы шифровальных устройств, которые использовались для передачи особо секретных документов. В разведывательную сеть, организованную Уокером, помимо него самого входили его родственники и друзья. Благодаря им с 1967 года по 1984 год советская разведка знала обо всех планах американского командования и была в курсе, где в определенный момент времени находится то или иное американское военное судно.

Информация о маршрутах подлодок с ядерным вооружением, составе боевых групп и даже личные данные командиров, вплоть до их медицинских анализов, передавалась зашифрованным кодом в «центр». Уокер помог вычислить двойного агента Виталия Юрченко

Вскрыла сеть Уокера его жена, которая все знала и после развода пошла в ФБР. Уокер получил пожизненный срок, его другу Уитуорту, который служил радистом, присудили 365 лет тюрьмы. Сыновей Уокера тоже посадили: матросу Майклу дали 25 лет тюрьмы, Артуру — пожизненное заключение.