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Россиянка две недели бродила по тундре, питалась растениями и выжила 

Lenta.ru и ещё 5 4 часа назад
Россиянка две недели выживала в тундре
Фото: РИА Новости
Сотрудники нацпарка «Берингия» на Чукотке случайно заметили женщину, которая две недели бродила по тундре, питалась растениями и выжила. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает РИА Новости.
В нацпарке рассказали, что в бухте Румилет сотрудники заметили в бинокль движущуюся точку. Сначала они приняли ее за зверя, но при ближайшем рассмотрении поняли, что это человек. Оказалось, это была пропавшая две недели назад 35-летняя россиянка из села Янракыннот.
Женщина очень ослабла и медленно двигалась, и сотрудники оказались «в нужное время в нужном месте», так как неизвестно, сколько она смогла бы еще пройти, заявили в нацпарке. До ближайшего населенного пункта Нового Чаплино от места, где ее заметили, около 20 километров.
В апреле житель Камчатки провалился по лед и потом еще сутки блуждал по лесу, после чего его нашли спасатели. Мужчина рассказал, что на своем пути смог пересечь две мелиоративные канавы глубиной до трех метров и упал в третью. По его словам, он насквозь промок, полностью околел и провел ночь на улице, не имея возможности развести костер.
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