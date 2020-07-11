«Ограниченная»: почему Гитлер выбрал Еву Браун

Западные биографы самой известной женщины Адольфа Гитлера утверждают, что наиболее примечательным качеством Евы Браун была ее пустота. Но что же тогда привлекало лидера нацистов в этой немке?

Шаловливая средняя дочь

Биограф Евы Браун Анжела Ламберт в своей книге «Потерянная жизнь Евы Браун», пишет, что ее героиня родилась в Мюнхене в семье Фрица и Франциски Браун в 1912 году. Ее отец преподавал в техническом училище. Ева была средней дочерью в семье. Фриц Браун воевал в Первую мировую, демобилизовался лейтенантом.

Ева несколько месяцев училась в католической школе, потом в «народной». В 12 лет ее отдали в мюнхенский женский католический лицей. По воспоминаниям преподавателей Евы Браун, училась она хорошо, но много шалила, пытаясь таким образом обратить на себя внимание. Своенравие Евы проявлялось и в семье, за что ее в 16-летнем возрасте отправили в монастырскую школу в Зимбахе.

Чем она увлекалась

Анжела Ламберт пишет, что зимбахский монастырь Английских Сестер Ева Браун покинула в 1929 году, когда ей исполнилось 17,5 лет. И выпускница больше заботилась о том, как выглядит, нежели о своем профессиональном будущем. Фриц Браун заставил ее учиться стенографии, но эту работу Ева терпеть не могла. С 13 лет Ева Браун увлекалась фотографией, и поэтому ставшее судьбоносным место помощницы фотографа нацистской партии Германии Генриха Гофмана было для нее вполне приемлемым.

В ателье Гофмана Ева Браун и встретила Адольфа Гитлера.

Пуста. Тем и хороша

Как писало британское интернет-издание «Индепендент» со ссылкой на Анжелы Ламберт «Потерянная жизнь Евы Браун», главная женщина фюрера, скорее всего, имела довольно смутное представление о том, что собой представляет ее избранник — с самого начала их знакомства и на протяжении всей своей оставшейся жизни.

По мнению Independent, Ева Браун не была представительницей большинства немецких фрау, которых в конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века восхищали речи набиравшего авторитет политика Адольфа Гитлера — «Ева [не трепетала] и при первой встрече с ним: политике для нее была скучна, а Гитлер еще не стал знаменитостью».

Знакомство Евы Браун и Адольфа Гитлера состоялось в октябре 1929 года. На тот момент ей было 17 лет. Еве Браун нравилось танцевать, заниматься гимнастикой, смотреть голливудские фильмы и читать «женские» романы. У нее был потенциал, необходимый для идеальной нацистки, согласной следовать девизу партии фюрера, определявшему предназначение каждой женщины Германии: дети, кухня и церковь — так характеризует Еву Браун Independent.

После окончания монастырской школы Ева Браун начала работать на Генриха Гофмана. В ателье Гофмана и произошла судьбоносная встреча 17-летней Евы Браун и 40-летнего Адольфа Гитлера. По воспоминаниям Гофмана, представившего Браун Гитлера как «господина Вольфа» (прежде Ева никогда о Гитлере не слышала), девушке он показался «джентльменом определенного возраста с забавными усами и большой фетровой шляпой». Генрих Гофман вспоминал и о реакции Адольфа Гитлера на Еву Браун: «… она была для него всего лишь симпатичной маленькой вещицей, в которой, несмотря на ее пустой и лишенный ума взгляд, — или, может быть, только из-за этого — он нашел именно то успокоение, которого так искал… Но никогда, ни словом, ни взглядом, ни жестом, он не показывал, что [Ева Браун] интересует его как нечто большее».

Гофман приводит высказывание Гитлера о том, чем обосновывался его выбор Евы Браун: «высокоинтеллектуальный человек всегда должен выбирать ограниченную, неумную женщину». [Гитлеру] проявлял симпатию к молодым девушкам, потому что он мог из них лепить все, что требуется».