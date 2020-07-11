Что случилось с женой Емельяна Пугачева

Если бы Устинье Петровне Кузнецовой сказали, что когда-то она станет императрицей, дама эта по старой яицкой традиции плюнула бы обманщику и насмешнику прямо в лицо.

Была Устинья простой девушкой, малограмотной, совсем не знатного сословия. Отец ее, Петр Кузнецов , — рядовым казаком, бунтовщиком, участвовавшим в восстании 1772 года. На дочерях таких «висельников» императоры не женятся.

Еще больше поразилась бы Устинья, если б узнала, чем для нее закончится фантасмагорическая свадьба. Странную роль и будущность приготовила ей судьба…

Свадьба в осажденном городе

Яицкий городок — сейчас Уральск в Западном Казахстане — в январе 1774 года был охвачен восстанием. Толпы мятежников, к которым примкнул и Петр Кузнецов, с остервенением осаждали городскую крепость. В ней уже который день отсиживались офицеры правительственного гарнизона.

Неизвестно, чем эта осада закончилась бы, не явись в это время в Яицкий сам Емельян Пугачев со своим «народным» войском. Устинье тогда шел 17-ый год. Ни о каком замужестве девушка даже не думала. Однако будущий супруг уже прибыл в ее родной город. Емельян Пугачев, «скромно» именовавший себя императором Петром III, помог яицким казакам штурмовать злополучную крепость.

В перерыве между ожесточенными осадами он и умудрился присмотреть себе красавицу-невесту — Устинью Кузнецову.

Свадьбу по старинной казацкой традиции сыграли шумную и веселую. Молодую одарили 30 рублями и назвали «царицею». Девушка не хотела идти замуж за Пугачева и от подарков только расплакалась. Так и стала, сама того не желая, Устинья императрицей. Правда, злые языки поговаривали, что не сам Пугачев невесту выбрал, а городские старейшины ее предложили для укрепления союза с «батюшкой-императором». Пугачев поначалу даже противился. Считал, что свадьба с простолюдинкой может подорвать его авторитет (настоящие-то императоры не женятся на казачках).

Однако невеста оказалась на редкость привлекательной, и Емельян решил отступить от своих принципов. Эти исторические нюансы изложил гораздо позднее историк Евгений Трефилов в книге «Пугачев» из серии «Жизнь замечательных людей».

Расплата за «царствование»

Несмотря на все усилия пугачевского войска и местных бунтовщиков, Яицкий был взят правительственными войсками. Священников, обвенчавших императора-самозванца, заковали в кандалы и отправили на каторгу. Устинья «процарствовала» всего несколько месяцев. Уже в мае 1774-го ее арестовали и стали допрашивать. Осенью того же года женщина давала показания против «изверга и самозванца» мужа. Устинью сначала признали ни в чем не виноватой и хотели отпустить в родной город. Позднее приговор суда был изменен.

Опальную «императрицу» вместе с первой женой Пугачева Софьей заключили в крепость Кексгольм.

Женщин ни на минуту не выпускали из казематов и, как сообщает историк Реджинальд Овчинников в труде «Следствие и суд над Емельяном Пугачевым и его сподвижниками», содержали на 15 копеек в день. Устинье пришлось прожить в Кексгольмской крепости 33 года. За это время в России было объявлено несколько амнистий, но на жен Пугачева эта милость не распространялась.

В застенках Кексгольма «императрица» и умерла в 1808 году. Такой суровой оказалась расправа над полуграмотной яицкой казачкой за то, что против своей воли была выдана замуж за бунтаря и самозванца.