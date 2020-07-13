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Почему к вещам Марии Кюри нельзя прикасаться 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему к вещам Марии Кюри нельзя прикасаться
Фото: globallookpress.com
Ученая-экспериментатор Мария Склодовская-Кюри ушла из жизни в возрасте 66 лет в 1934 году. Однако до сих пор ее вещи никому нельзя трогать, «Рамблер» расскажет, почему.
Мария родилась в Варшаве в семье учителя и директора мужской гимназии Владислава Склодовского. После окончания школы, Склодовская стремилась продолжить образование, но в Польше возможности женщин получить высшее научное образование были ограничены. Поэтому Мария вынуждена была получать образование на подпольных женских курсах.
В 1891 году Марии удалось осуществить свою детскую мечту — она поступила в Сорбонну. По окончании образовательного учреждения Склодовская познакомилась со своим будущим мужем — Пьером Кюри. И уже в 1898 году они совместно открыли полоний и радий. В 1903 году пара получила Нобелевскую премию по физике за исследование радиации. Мария стала первой женщиной в истории, которая получила такую престижную премию, она также стала первым дважды нобелевским лауреатом.
Из-за многолетней работы с радием здоровье Марии Кюри стало заметно ухудшаться. У нее развилась катаракта, и появились проблемы с почками. 4 июля 1934 года ученая умерла.
Поскольку Мария большую часть своей жизни работала с радиоактивными элементами, ее бумаги, одежда, домашняя одежда и все остальные вещи заражены радиацией. Все ее записи, которые на данный момент хранятся в Национальной библиотеке Франции, находятся в свинцовых коробках из-за запредельного уровня радиации. Если кто-то желает на них взглянуть, то прежде всего нужно будет подписать отказ от ответственности библиотеки за последствия, и надеть защитную одежду.
Период полураспада радия составляет примерно 1600 лет, поэтому еще не скоро можно будет дотронуться до каких-либо вещей Марии Кюри.
Комментарии 1
Люди , Мария Кюри
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