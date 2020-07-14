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Российские космонавты на МКС заказали «рыбку» и «компотики» 

Lenta.ru и ещё 4 12 часов назад
Российские космонавты заказали «рыбку» и «компотики»
Фото: Lenta.ru
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС) заказали по любимому блюду помимо стандартного рациона: «рыбку» и «компотики». Об этом сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» 23 июля отправится к МКС, чтобы доставить российским космонавтам питание.
«Компот из яблок и груш, компот из слив, пюреобразный продукт из яблок, клубничный джем. Второй контейнер, для второго космонавта: осетр, судак, щука, напиток "Лесная сказка", "Северная вишня", муксун. Вот, один рыбку любит, другой — компотики»,
— перечислил биолог предпочтения космонавтов.
Также на МКС доставят свежие фрукты и овощи. В этот раз в набор для космонавтов включили яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, им отправят сгущенное молоко, бруснику и пюре из кураги.
В основной рацион вошли баранина, белуга и осетр, говяжий язык, борщ с копченостями, щи зеленые, а также творог с орехами и со смородиновым пюре. В качестве десертов в этот раз выбрали имбирное печенье, крекер, миндаль и фундук, абрикосовый и яблочный соки, фруктовые концентраты, чай с сахаром и какао с молоком.
На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Люди , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , NASA
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