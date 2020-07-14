Вещий сон принес женщине богатство спустя 15 лет 

Жительница австралийского города Редландс, штат Квинсленд, сорвала джекпот в лотерее благодаря числам, которые приснились ей 15 лет назад. Об этом сообщает издание Drew Reports News.

В 2005 году австралийка увидела во сне последовательность чисел, которую с тех пор использовала при игре в лотерею. «Я буквально увидела, как они появляются одно за другим, и с тех пор вписывала их в лотерейные билеты в этом же порядке», — рассказала она.

За эти годы числа из вещего сна приносили ей небольшие денежные суммы. Женщина в очередной раз вписала их в лотерейный билет, который купила к розыгрышу 6 июля. В результате она выиграла 700 тысяч австралийских долларов (34,5 миллиона рублей). «Я сразу поняла, что выпали мои числа, так как больше десяти лет отмечала их в билетах», — говорит австралийка.

«Я всегда хотела помогать семье, и теперь я могу это делать. Я точно уйду на пенсию раньше, чем планировала», — подчеркнула победительница.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мэриленд в очередной раз сыграла в лотерею числами из сна и сорвала джекпот. Ранее удачливая американка уже становилась победительницей розыгрыша с тем же призовым фондом благодаря выигрышным числам, которые она также увидела во сне.