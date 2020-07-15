Названы отличия современных подростков от советских

Самая большая разница между советскими и современными подростками проявляется по параметру ответственности. Сегодня юноши и девушки предпочитают перекладывать её на других, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты исследования Психологического института Российской академии образования (ПИ РАО) в среду, 15 июля.

Учёные сравнили психологических характеристик современных подростков и их сверстников, которым было 15-16 лет в 1989 году. В XXI веке юное поколение стало более амбициозным, ставит перед собой более сложные цели, а также выше ценит и больше уважает себя, выяснили эксперты.

"Они научились понимать, что к чему. У них более высокая познавательная активность, и современная школа научилась понимать их намного лучше",

— прокомментировал директор ПИ РАО Павел Сергоманов (цитата по "РИА Новости").

При этом совеременные юноши и девушки в отличие от своих сверстников времён СССР стремятся избегать ответственности. Это свидетельствует в том числе о том, что общество сегодня максимально ограждает детей от самостоятельности и инициативных действий, считают исследователи.

"В этом смысле современные подростки адекватны обществу, в котором они растут, равно как и советские подростки были адекватны требованиям своего общества",

— объяснила заведующая лабораторией научных основ детской практической психологии ПИ РАО Алла Андреева

Кроме того, у нынешнего поколения серьёзно возросла мотивация личных желаний, но желаний для ближайшего окружения стало заметно меньше. Советские подростки руководствовались принципом "прежде думай о Родине, а потом о себе", отмечают учёные.

Юноши и девушки в XXI веке предпочитают жить в настоящем "здесь и теперь", рассматривая свой возраст как "мораторий на принятие "взрослых" решений, к которым они не готовы". Ещё одно отличие — советские школьники относились к учёбе чаще равнодушно, тогда как отношение к получению знаний у сегодяшних страшеклассников "более противоречивое и эмоционально насыщенное". При этом наши юные современники стали более любознательными и активными в познавательной деятельности.