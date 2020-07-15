Как немецкий фехтовальщик убил советского чемпиона

Советского фехтовальщика Владимира Смирнова знала вся планета. Чемпион мира и Олимпийских игр погиб на самом взлете своей спортивной карьеры. В 1982 году во время поединка он получил смертельный удар рапирой от своего немецкого соперника.

Первые шаги и заслуженные победы

Владимир Смирнов родился на Украине в селе Рубежном Луганской области. Он с детства обожал спорт. Занимался всем: футболом, хоккеем, баскетболом. Ловкого и быстрого паренька заметили. Через несколько лет Смирнов уже занимался фехтованием в Киеве под руководством Виктора Быкова , который и привел своего подопечного к олимпийскому золоту.

Победы не заставили себя долго ждать. В 1977 году Владимир Смирнов неожиданно для всех стал чемпионом Советского Союза. А в 1980 году на Олимпиаде в Москве он даже потеснил на пьедестале прославленного советского рапириста Александра Романькова.

Поединок с летальным исходом

В 1982 году Смирнов принимал участие в чемпионате мира по фехтованию, который проходил в Италии. Согласно жребию, 18 июля он вступил в поединок со спортсменом из ФРГ Маттиасом Бером. В какой-то момент рапира Бера сломалась, а ее отлетевший осколок попал прямо в маску Смирнова, пробил советскому фехтовальщику левый глаз и вонзился в мозг более чем на 11 сантиметров. Владимир Смирнов мгновенно впал в состояние клинической смерти. Его доставили в римскую больницу и сразу подключили к аппаратам, обеспечивающим искусственное поддержание жизни. Но все было тщетно: мозг советского рапириста был мертв. Через 8 дней итальянские врачи приняли решение отключить Смирнова от медицинской аппаратуры. Его тело доставили на военном самолете в Киев.

Владимиру Смирнову было всего 28 лет.

После смерти

После трагической гибели Владимира Смирнова требования к экипировке спортсменов изменились: маски и костюмы стали производить из сверхпрочных материалов, впрочем, как и клинки. Однако никакого шума по поводу смерти фехтовальщика в Советском Союзе не было. Газеты ограничились лишь весьма скромными некрологами. Вдова Смирнова Эмма, которая осталась одна с двумя детьми, получила прибавку к пенсии в размере всего 7 рублей. Сотрудники «Спорткомитета СССР» категорически отказались брать деньги, собранные иностранными спортсменами специально для семьи талантливого советского рапириста.

Немецкий фехтовальщик Маттиас Бер долго не мог прийти в себя после случившегося. Но через некоторое время все же продолжил заниматься любимым спортом и даже два раза становился чемпионом мира в командном зачете. По словам Бера, чувство вины за тот несчастный случай мучает его до сих пор.