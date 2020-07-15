Умерла 37-летняя британка, которая вышла за бомжа

Несколько месяцев назад мы писали о необычной истории любви британки, которая ушла от мужа, влюбившись в бездомного. К сожалению, романтическая сказка неожиданно оборвалась: 37-летняя женщина внезапно скончалась пару дней назад. У нее осталось четверо детей, а жених, с которым она познакомилась на улице, не может прийти в себя после смерти любимой.

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Романтическая история влюбленных, которых называли «Леди и Бродяга», неожиданно оборвалась. 37-летняя Луиза Моркомб была обнаружена мертвой в прошлую пятницу. Она ушла от бывшего мужа ради новой любви — бездомного мужчины, с которым познакомилась на улице.

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Полиция не обнаружила ничего подозрительного в кончине Луизы. Причина смерти будет известна после отчета о вскрытии.