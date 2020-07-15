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Какие долги остались у Пушкина после его смерти 

Русская семерка 3 часа назад
Какие долги остались у Пушкина после его смерти
Фото: Русская семерка
А. С. Пушкина мы воспринимаем в первую очередь как великого русского поэта, национальную гордость. Но мы никогда не задумываемся на что жил Пушкин и сколько он получал за свои произведения?

Чиновник и помещик

В XIX веке зарабатывать деньги творчеством тоже было не так-то просто. Однако Пушкину за его произведения неплохо платили, и это стало одной из основных статей его дохода. Правда, не единственной.
До того как Александр Сергеевич начал получать приличные гонорары за свои творения, он был вынужден жить на жалованье чиновника и доходы со своих имений. А последние были не так уж и высоки. Например, оклад коллежского секретаря при Коллегии иностранных дел составлял всего 700 рублей в год, сообщает пушкиновед Николай Смирнов-Сокольский в книге «Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина».
Поместье Михайловское приносило семье Пушкиных ежегодно около 3000 рублей. Доставшуюся от отца часть Нижегородского имения, деревню Кистеневку с 200 крестьянскими душами, расположенную по соседству со знаменитым Болдино, Александру пришлось заложить перед женитьбой, что принесло ему 38 000 рублей. У супруги, Натальи Николаевны, особого приданого не было. Кстати, и Михайловское, и Болдино принадлежали не самому Пушкину, а его родителям. При жизни поэт владел фактически одной лишь Кистеневкой.

Гонорары и жалованье

Первый существенный литературный заработок Пушкин получил за поэму «Руслан и Людмила» — 1500 рублей. Когда же стало очевидно, что его произведения пользуются огромной популярностью, литератор стал запрашивать большие суммы гонораров. Так, «Повести Ивана Петровича Белкина» принесли ему 5 тысяч рублей. «Борис Годунов» — 10 000 рублей. Наконец, «Евгений Онегин» — 12 000 рублей.
В 1831 году император назначил титулярному советнику Пушкину персональное жалованье за литературные заслуги — 5000 рублей в год. Исследователь пушкинской биографии А. Чашев приводит текст расписки Пушкина в получении жалованья от 9 сентября 1832 года: «Я нижеподписавшийся получилъ изъ казначейства Министерства Иностранныхъ делъ следующия на известное Его Императорскому Величеству употребление [съ 14] изъ пяти тысячь рублей причитающияся съ перваго мая по первое сентября сего 1832 года тысячу шестьсотъ шестьдесять шесть рублей шестьдесять шесть коп.»

Долги, оплаченные царем

И все-таки этих денег было недостаточно. В письме А. Х. Бенкендорфу (май 1835 г.) Пушкин сетует: «Чтобы уплатить все мои долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и наконец без помех и хлопот предаться своим историческим работам и своим занятиям, мне было бы достаточно получить взаймы 100 000 р. Но в России это невозможно».
В том же году поэту, к тому времени получившему звание камер-юнкера, по указу Николая I из казны была выдана ссуда в размере 30 000 рублей, которая так никогда и не была возвращена.
По подсчетам Смирнова-Сокольского, за 17 лет своей литературной деятельности Пушкин заработал 255 тысяч 180 рублей ассигнациями. Это составляло 73 тысячи рублей серебром. Если перевести данную сумму на современный курс, то она будет равняться приблизительно 2 миллионам 200 тысячам долларов. Годовой доход при этом составлял около 130 тысяч долларов (при пересчете на современный курс).
Сам поэт утверждал, что для поддержания приемлемого уровня жизни ему и его семье требовалось не менее 30 000 рублей в год. Семья была многодетной, и жене надо было покупать наряды, плюс расходы на выезды и балы… Помимо этого, Александр Сергеевич был азартным человеком и проигрывал за карточным столом крупные суммы. Словом, имевшихся в его распоряжении денег никак не хватало, и он был вынужден постоянно залезать в долги.
К моменту кончины поэт был должен около 140 000 рублей. Среди его многочисленных кредиторов были друзья, ростовщики, партнеры по карточной игре, портные, лавочники. Спас осиротевшее семейство царь, к которому обратились с ходатайством друзья Пушкина. Николай I распорядился выплатить все долги Пушкина, в том числе и по заложенному отцовскому имению. Задолженность казначейству, разумеется, тоже была прощена.
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