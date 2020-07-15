Маск впервые вошел в число богатейших людей планеты

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По подсчетам издания, вечером 15 июля, состояние Маска выросло до $68,5 млрд, и он занял восьмое место в топ-10 богатейших людей планеты.

Forbes отмечает, что с марта по июль состояние американского предпринимателя выросло более чем на $20 млрд за счет подорожания акций Tesla, которые выросли в цена на 290%.