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Илон Маск впервые вошел в число 10 богатейших людей планеты по версии Forbes 

Газета.Ru и ещё 3 3 часа назад
Маск впервые вошел в число богатейших людей планеты
Фото: Газета.Ru
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые смог попасть в топ-10 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
По подсчетам издания, вечером 15 июля, состояние Маска выросло до $68,5 млрд, и он занял восьмое место в топ-10 богатейших людей планеты.
Forbes отмечает, что с марта по июль состояние американского предпринимателя выросло более чем на $20 млрд за счет подорожания акций Tesla, которые выросли в цена на 290%.
В тройке лидеров неизменно числятся главы Amazon Джефф Безос ($179,1 млрд), Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд) и Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно ($112,2 млрд).
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Люди , Другое , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes
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