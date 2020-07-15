Илон Маск вошел в список 10 богатейших людей мира

Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.

Илон Маск занял в нем восьмое место. Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена составляет 68,5 миллиардов долларов. Его доход стал больше на 20 миллиардов долларов из-за подорожания акций Tesla. Они выросли в цене на 290%.