Илон Маск вошел в список 10 богатейших людей мира

Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.
Илон Маск занял в нем восьмое место. Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена составляет 68,5 миллиардов долларов. Его доход стал больше на 20 миллиардов долларов из-за подорожания акций Tesla. Они выросли в цене на 290%.
На первом месте в рейтинге — глава Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет 179,1 миллиардов долларов. На втором — создательMicrosoft Билл Гейтс ($113,4 млрд). Третье место досталось президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно ($112,2 млрд).
Ранее "Рамблер" сообщал, что Илон Маск показал новорожденного сына.