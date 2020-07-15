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Илон Маск впервые вошел в список 10 самых богатых людей мира 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Илон Маск вошел в список 10 богатейших людей мира
Фото: globallookpress.com
Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.
Илон Маск занял в нем восьмое место. Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена составляет 68,5 миллиардов долларов. Его доход стал больше на 20 миллиардов долларов из-за подорожания акций Tesla. Они выросли в цене на 290%.
На первом месте в рейтинге — глава Amazon Джефф Безос. Его состояние составляет 179,1 миллиардов долларов. На втором — создательMicrosoft Билл Гейтс ($113,4 млрд). Третье место досталось президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно ($112,2 млрд).
Ранее "Рамблер" сообщал, что Илон Маск показал новорожденного сына.
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