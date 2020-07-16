Малахов показал свою скромную квартиру за 140 млн рублей 

Квартира обставлена со вкусом, вот только Андрей живет отдельно от жены и ребенка. Об этом факте многие поклонники не знали.

На днях Андрей Малахов решил опубликовать в сети забавный ролик. В нем знаменитый телеведущий показал интерьер почти всех комнат своей квартиры. Поклонники были сильно удивлены.

Жилье у мужчины обставлено со вкусом. Несмотря на дорогие предметы интерьера и мебели, все выглядит довольно-таки аскетично, без золотой лепнины и прочих изысков.

Рассматривая детали интерьера, фолловеры обратили внимание, что апартаменты напоминают холостяцкую берлогу. В квартире нет никаких деталей, которые выдали бы присутствие женщины.

Пользователи сети заинтересовались, где же Наталья или хотя бы детская? Андрей им не ответил, зато журналисты узнали: почти с первых дней брака телеведущий живет отдельно от своей супруги и ребенка. Несмотря на работу и постоянную занятость, Малахов с семьей ночует крайне редко, зато в гости приходит часто.

Основное свободное время мужчина проводит в квартире, которую он показал поклонникам. Окна его апартаментов выходят на Храм Христа Спасителя.