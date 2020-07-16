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Малахов показал свою скромную квартиру за 140 млн рублей 

Клео.Ру 56 минут назад
Малахов показал свою скромную квартиру за 140 млн рублей
Фото: Клео.Ру
Квартира обставлена со вкусом, вот только Андрей живет отдельно от жены и ребенка. Об этом факте многие поклонники не знали.
На днях Андрей Малахов решил опубликовать в сети забавный ролик. В нем знаменитый телеведущий показал интерьер почти всех комнат своей квартиры. Поклонники были сильно удивлены.
Жилье у мужчины обставлено со вкусом. Несмотря на дорогие предметы интерьера и мебели, все выглядит довольно-таки аскетично, без золотой лепнины и прочих изысков.
Рассматривая детали интерьера, фолловеры обратили внимание, что апартаменты напоминают холостяцкую берлогу. В квартире нет никаких деталей, которые выдали бы присутствие женщины.
Пользователи сети заинтересовались, где же Наталья или хотя бы детская? Андрей им не ответил, зато журналисты узнали: почти с первых дней брака телеведущий живет отдельно от своей супруги и ребенка. Несмотря на работу и постоянную занятость, Малахов с семьей ночует крайне редко, зато в гости приходит часто.
Основное свободное время мужчина проводит в квартире, которую он показал поклонникам. Окна его апартаментов выходят на Храм Христа Спасителя.
По оценке экспертов, стоимость недвижимости на сегодняшний день составляет 140 млн рублей. По информации СМИ, телеведущий покупал квартиру по цене намного ниже рыночной.
Изначально он был владельцем двух небольших помещений, а в 2012 году, когда здание перешло под управление Департамента жилищной политики столичной мэрии, Малахову удалось купить четырехкомнатную квартиру. За нее он заплатил всего 6 млн рублей. Даже на тот момент, цена апартаментов была занижена почти в 10 раз.
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Комментарии
Люди , Андрей Малахов , Правительство Москвы
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