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За что Андропов казнил «Железную Беллу» 

Русская семерка 1 час назад
За что Андропов казнил «Железную Беллу»
Фото: Русская семерка
Берта Бородкина, известная в определенных кругах как «Железная Белла», была одной из 3-х женщин, казненных в позднем СССР. Первые две были отпетыми преступницами. Они были осуждены за многочисленные убийства, совершенные с особым цинизмом. Фигура «Железной Беллы» на фоне этих кровожадных дам выглядит на удивление скромно.
При этом заслуженный работник торговли Бородкина была однозначно и без права обжалования приговорена к смертной казни. Есть масса версий, почему карательные органы Страны Советов поступили с ней так жестоко.

Спекулянтка или оборотистая бизнес-леди?

Статья, по которой осудили Берту Наумовну, — спекуляции в особо крупных размерах. При обыске у нее на квартире были обнаружены целые залежи дефицитных товаров, о которых простые советские граждане могли только мечтать: шикарная хрустальная посуда, ювелирные украшения, меха.
Деньги у Берты Наумовны были в буквальном смысле слова закатаны в банки в подвале и припрятаны в горах кирпича во дворе дома. Хранить такие суммы на сберкнижке в советское время было равносильно самоубийству. Общая стоимость всего изъятого при обыске квартиры Бородкиной — около 500 тысяч рублей.
А начинала женщина свой стремительный взлет в торговле с работы официантки. Затем была повышена до буфетчицы. За пару лет оборотистой даме удалось стать директором сети ресторанов в курортном Геленджике и перейти в ранг особо уважаемых людей города. Как очень полезного человека, ее приглашали в дома самых высокопоставленных лиц в государстве (того же секретаря райкома партии Сергея Медунова)

Бородкина была полезна многим

Как и многие работники торговли ее ранга, Берта Наумовна давала и брала огромные взятки. В условиях острейшего дефицита в стране она умела принять высоких гостей здравницы с царским размахом. За это Бородкину особенно ценили высшие партийные чиновники. Систематически красть были обучены все работники ее ресторанов и столовых. Сметану и молоко щедро разбавляли водой. В супы и второе не докладывали мясо и другие продукты.
Этим грешили в советское время все заведения общепита, но Бородкина ввиду управления огромной сетью столовых и ресторанов умудрялась наворовать колоссальные суммы. Они шли и на собственное обогащение, и на взятки тем, кто закрывал глаза на ее махинации. О них знали (или догадывались) все. Услугами ушлой коммерсантки охотно пользовались многие чиновники.

Андроповские чистки

Дополнительный заработок Бородкиной приносила подпольная демонстрация порнофильмов в подвалах некоторых геленджикских кафе. Именно в такое заведение впервые нагрянули правоохранительные органы, вслед за чем потянулась длинная ниточка «достижений» Берты Бородкиной. Были обнаружены факты спекуляций, недовесов в кафе и ресторанах, а также взяточничества многим чиновникам (в том числе и I секретарю горкома партии Николаю Погодину).
Было установлено, что сумма полученного в качестве взяток и награбленного Бородкиной составляла более 1 млн рублей. За такое расстреливали, но мужчин. К женщинам правосудие проявляло снисхождение. «Железной Белле» могло в худшем случае «светить» 15 лет в лагере. Но ее расстреляли. Приговор и для самой Беллы, и для ее знакомых стал настоящим потрясением.
По одной из версий, Берта Наумовна стала жертвой свирепствовавших в тот период андроповских чисток. Размах ее «бизнеса» оказался настолько огромным, что власть не могла закрыть на это глаза. К тому же в деле были замешаны крупные партийные деятели (всего около 20-ти человек), что уже было настоящим скандалом. Расстрел Бородкиной стал показательной казнью, уроком для тех, кто «слишком хорошо устроился» в Стране пролетариев. Андропов рвался к власти, и никакая «Железная Белла» не могла рассчитывать на снисхождение.

Многие знания — много печали

Берта Наумовна была уверена, что ей помогут, «замолвят словечко» кому нужно и вытянут из петли. Не зря же она завела такой огромный круг знакомств с самыми высокопоставленными товарищами страны. Но это, напротив, сыграло против Бородкиной. Тот, кто мог ей помочь, предпочитал «не светиться», чтобы и самому не попасть под ножи безжалостной андроповской машины.
Знакомство с подсудимой могло привести к плачевным последствиям. По делу «Железной Беллы» проходило 20 томов дознаний и свидетельских показаний. Оно потянуло за собой еще 3 десятка других расследований, по которым было осуждено более 70-ти должностных лиц. Громкое дело Берты Бородкиной стало еще одной ступенькой, которая помогла Юрию Андропову взобраться на самый пик политической карьеры.
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Люди , Юрий Андропов , Николай Погодин , МВД
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