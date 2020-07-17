Почему Сталин запретил Троцкому похоронить Ленина

Похороны Ленина состоялись 27 января 1924 года. Была ли исполнена последняя воля Ильича? Почему неоднократно переносилась дата похорон? Кто был инициатором идеи бальзамирования? Последний путь Ильича до сих пор окружен ореолом тайны.

Последняя воля

В конце 80-х годов прошлого столетия появилась версия о том, что Ленин оставил письменное завещание, в котором просил похоронить его на питерском Волковском кладбище, рядом с матерью. Автором версии считается историк Аким Арутюнов, который со слов хозяйки петроградской конспиративной квартиры Ленина заявлял, что вождь просил Крупскую «постараться сделать всё, чтобы его похоронили рядом с мамой». Однако документального подтверждения такой воли Ленина не обнаружено.

В 1997 году Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории на запрос о том, существует ли завещание, дал исчерпывающий ответ:

«У нас не имеется ни одного документа Ленина или его близких и родственников относительно «последней воли» Ленина быть захороненным на определенном российском (московском или петербургском) кладбище».

Перенос даты

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года. Организацией похорон занималась специально созданная комиссия под руководством Дзержинского. Первоначально церемония была назначена на 24 января — похороны, вероятно, предполагалось провести по «скромному сценарию»: вынос тела из Дома Союзов, митинг на Красной площади и процедура погребения у Кремлевской стены, перед могилой Свердлова. Но этот вариант был отвергнут, скорее всего, по причине того, что к этой дате не успевали «подтянуться» делегаты из дальних регионов и большинства республик. Тогда же появилось новое предложение: назначить похороны на субботу, 26 января. Вечером 21 января были разосланы телеграммы с сообщением о смерти Ленина и установленной на 26 датой похорон.

Но 24 января стало понятно, что к этой дате не будет подготовлено место захоронения: работы затрудняла не только мерзлая земля, но и коммуникации, в том числе якобы обнаруженные подземные помещения и ходы, которые пришлось заделывать. Был установлен новый срок обустройства склепа — не позднее 18.00 26 января, а новую дату похорон перенесли на 27.

Отсутствие Троцкого

У переноса даты вполне могли быть и другие причины. Например, широко известен так называемый «фактор Троцкого» — якобы Сталин, опасаясь сильного соперника, специально «мудрил» с датой и запрещал (!) Троцкому возвращаться из Тифлиса, где тот проходил лечение. Однако одним из первых телеграмму о кончине Ленина получил именно Троцкий. Сначала он выразил готовность вернуться в Москву, а затем, по каким-то причинам, передумал. О смене его решения, правда, можно судить только по ответной телеграмме Сталина, в которой тот сожалеет «о технической невозможности прибыть к похоронам» и предоставляет Троцкому право самому решить: приезжать или нет.

В воспоминаниях Троцкого зафиксирован телефонный разговор со Сталиным, когда тот якобы сказал: «Похороны в субботу, все равно не поспеете, советуем продолжать лечение».

Как видим, никакого запрета, только — совет. Троцкий мог легко успеть на похороны, если бы, например, воспользовался военным самолетом, а также, если бы действительно этого захотел. А причины не возвращаться у Троцкого были. Он вполне мог считать, что Ленина отравили заговорщики во главе со Сталиным, и он, Троцкий, следующий.

Причины смерти

На протяжении всего 1923 года газеты отчитывались о состоянии здоровья Ленина, создавая новый миф о вожде, который стойко сражается с недугом: читает газеты, интересуется политикой, охотится. Известно, что Ленин пережил ряд инсультов: первый превратил 52-летнего Ильича в инвалида, третий — убил. В последние месяцы жизни Ленин почти не говорил, не мог читать, а его «охота» выглядела как прогулки в инвалидном кресле. Практически сразу после смерти тело Ленина вскрыли, чтобы определить причину смерти. После тщательного изучения мозга установили — кровоизлияние. Трудящимся объявили: «дорогой вождь умер потому, что не щадил своих сил и не знал отдыха в работе».

В дни траура пресса всячески подчеркивала жертвенность Ленина, «великого страдальца».

Это было еще одной составляющей мифа: Ленин, действительно, много работал, но он был и достаточно внимателен к себе и своему здоровью, не курил, и, как говорится, не злоупотреблял. Практически сразу после смерти Ленина появилась версия, что вождя отравили по приказу Сталина, тем более, что не были сделаны анализы, которые позволили бы обнаружить в организме следы яда. Предполагали, что другой причиной смерти мог стать сифилис — препараты в то время были примитивными, а порой, и опасными, а венерические болезни в ряде случаев, действительно, могут провоцировать инсульт, но симптомы вождя, а также посмертное вскрытие опровергли эти домыслы.

Детальный отчет

В первом публичном бюллетене, который был обнародован сразу после вскрытия, содержалось только краткое изложение причин смерти. Но уже 25 января появились «официальные результаты вскрытия» с многочисленными подробностями. Кроме детального описания мозга, были приведены результаты исследования кожи, вплоть до указания каждого шрама и повреждения, описывалось сердце и указывался его точный размер, состояние желудка, почек и остальных органов.

Британский журналист, руководитель московского отделения Нью-Йорк Таймс Уолтер Дюранти удивлялся, что на русских подобная детализация не произвела удручающего впечатления, напротив,

«умерший вождь являлся объектом такого пристального интереса, что публика желала знать о нем все».

Однако есть сведения, что у беспартийной московской интеллигенции отчет вызвал «потрясенное недоумение» и в нем увидели характерный для большевиков сугубо материалистический подход к природе человеке. У такой детальной анатомии и акцентах, смещенных на неизбежность смерти, могла быть и другая причина — врачи, «не сумевшие» спасти пациента, просто-напросто пытались себя обезопасить.

Товарищи из провинции

Впервые бальзамирование было выполнено 22 января, почти сразу после вскрытия, которое провела группа врачей под руководством доктора Абрикосова. Сначала тело предполагали сохранить до похорон, затем «переиграли», проведя новую процедуру, действие которой было рассчитано уже на сорок дней. Идея бальзамирования была высказана впервые еще в 1923 году, но документов, в которых бы уточнялось, как было принято решение, не обнаружено.

Превратить захоронение Ленина в главную святыню — стремление вполне понятное: стране нужна была «новая религия» и «нетленные мощи нового святого». Интересно, что Горькой сравнил Ленина с Христом, который «взял на себя тяжелую ношу по спасению России». Подобные параллели просматривались в газетных статьях и высказываниях многих авторитетных людей того времени.

Возможно, когда Сталин высказал пожелание похоронить Ленина «по-русски», он имел в виду как раз православный церковный обычай выставлять мощи святого на публичное обозрение, что может быть объяснимо — Сталин учился в духовной семинарии и, возможно, эта идея не была для него случайной.

Троцкий раздраженно возражал: партии революционного марксизма не пристало идти подобной дорогой, «заменять мощи Сергея Радонежского и Серафима Саровского мощами Владимира Ильича».

Сталин же ссылался на загадочных товарищей из провинции, которые выступили против кремации, противоречащей русскому пониманию: «Некоторые товарищи полагают, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего». Кто были эти «товарищи из провинции» — так и осталось загадкой.

25 января в «Рабочей Москве» были опубликованы три письма «представителей народа» под заголовком «Тело Ленина надо сохранить!» Летом 1924 года, несмотря на протесты Крупской и ближайших родственников Ленина, в прессе было опубликовано сообщение о решении «не предавать тело Владимира Ильича земле, а поместить его в Мавзолее и продлить доступ желающим».

Живее всех живых!

Еще после покушения на Ленина в 1918 году возник дуализм его образа: смертного человека и бессмертного вождя. Скорбь по скончавшемуся Ильичу должна была смениться воодушевленной борьбой, во главе которой по-прежнему стоит бессмертный Ленин. Газеты писали: «Ленин умер. Но Ленин жив в миллионах сердец…

И даже самой физической смертью своей отдает Ленин свой последний приказ: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ Траурные шествия, воющие сирены и пятиминутные остановки работы — все эти действия во время похорон Ленина стали важными звеньями создания его культа. Проститься с Лениным приехали миллионы трудящихся со всей России.

В 35-градусный мороз люди грелись у костров, ожидая своей очереди, а затем в полной тишине, изредка нарушаемой несдержанными рыданиями, проходили мимо гроба. Их объединяло одно: скорбь и горячая вера в обещанное светлое будущее. Закончится ли оно и чьей „победой“ — это пока главная тайна похорон Ильича.