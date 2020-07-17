Тайна покушения Фанни Каплан на Ленина

Если у американцев есть Ли Харви Освальд , то в русской истории есть Фанни Каплан . Конечно, и результаты, и обстоятельства их деятельности серьезно различаются, но автором самого известного покушения в российской истории остается именно Фанни Каплан, которая 30 августа 1918 года стреляла в Ленина.

Фейга Хаимовна Ройтблат (настоящее имя Фанни) была, что называется "женщиной сложной судьбы". Рано увлекшись революционной деятельностью, она сменила имя на псевдоним и обзавелась партийной кличкой "Дора". В 16 лет она участвовала в неудачном покушении на киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Покушение было даже более чем неудачным. Сухомлинов выжил, Фанни едва не погибла, почти ослепла и была отправлена на десятилетнюю каторгу.

Казалось бы, жизнь должна была научить Каплан, что покушения — это плохо, но урока Фанни не освоила. По возвращении с каторги, она получила путевку в санаторий для политкаторжан в Евпатории, где познакомилась с Дмитрием Ульяновым . Благодаря его протекции, Каплан удалось подлечить зрение в глазной клинике, но даже заступничество младшего брата Ленина не склонило её с той дороги, которую она выбрала.

Покушение на Ленина Каплан оправдывала тем, что он, по её мнению, предал дело революции и поэтому должен умереть. Всю вину она взяла на себя, заявив на опросе: "Я сидела в царских тюрьмах, жандармам ничего не говорила и вам ничего не скажу". В деле покушения на Ленина много нестыковок, Свердлов знал о планируемом покушении за несколько часов до его совершения и даже знал, что виновными будут признаны правые эсеры. Каплан расстреляли очень быстро, а сам факт покушения на Ленина и убийство Урицкого легитимизировали начало красного террора.