«Деревенщина с повадками турецкого султана»

Линдон Джонсон с состоянием в 98 миллионов долларов был одним из самых богатых лидеров за всю историю США. Он пришел к власти в день убийства Джона Кеннеди . Во время его правления человек отправился на Луну, была развернута социальная программа «Великого общества», которую, однако, пришлось свернуть на фоне Вьетнамской войны. Эта непопулярная в народе военная кампания стоила Джонсону карьеры. Покинув политику, он переехал на ранчо, которое прозвали «Техасским Белым домом». Помимо недвижимости и больших наделов земли, у него была собственная радиостанция, частный самолет и десятки любовниц. Об образе жизни 36-го президента США — в материале «Ленты.ру».

Жаклин Кеннеди стояла по левую руку от Линдона Джонсона, принимавшего присягу при вступлении в должность президента Соединенных Штатов. На ней был розовый костюм, запачканный кровью убитого мужа. Она наотрез отказалась снимать его. Первая леди объяснила это так: «Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном». Инаугурация проходила на борту самолета, который должен был доставить тело убитого Кеннеди в Вашингтон.

Согласно одной из всплывших впоследствии версий, за убийством Кеннеди мог стоять сам вице-президент Джонсон. Сторонники этой недоказанной теории считают мотивом не только стремление к власти, но и инстинкт самосохранения. Дело в том, что политика подозревали в коррупции. В 2002 году бывшая любовница Джонсона Мадлен Браун заявила, что «если бы в тот день Кеннеди не убили, то скорее всего Линдон отправился бы в тюрьму». Помимо этого, отмечали, что Джонсон родом из Техаса, поэтому полиция Далласа была ему подконтрольна, а значит, могла скрыть часть улик. Эту версию в свое время озвучивали и президент Ричард Никсон , и сама Жаклин Кеннеди.

Через четыре месяца после убийства Джона бывшая первая леди дала интервью помощнику Кеннеди Артуру Шлезингеру . Записи откровенной восьмичасовой беседы опубликовали в 2011 году. В них вдова рассказывала, что ее муж язвительно шутил по поводу Джонсона — техасца, которого он взял в напарники с большой неохотой. «Иногда он говорил мне: "Боже мой, даже представить трудно, что стало бы с нашей страной, если бы президентом стал Линдон"», — вспоминала она.

Стать политиком и разбогатеть

«Джонсон был капризным, депрессивным, развратным и похотливым. Он был невоспитан и груб. Он обожал свою жену, но не всегда был добр по отношению к ней. А она была такой классической супругой из 1950-х, которая любила своего мужа и пожертвовала собой ради его карьеры», — писал политический обозреватель из Техаса после интервью с супругой Линдона Леди Берд.

Джонсон был одержим идеей ни в чем не уступать Джону Кеннеди. В том числе, в делах любовных.

«Без особых стараний у меня было больше баб, чем у Кеннеди, который добивался их ценой огромных усилий», — обычно говорил он

Линдон вообще любил прихвастнуть многочисленными победами на любовном фронте. В его окружении многие восхищались тем, как он успевал одновременно иметь нескольких постоянных любовниц, встречаться с другими женщинами и при этом не ссориться с женой.

Ловеласом он стал еще в юности — поступил в колледж, где девушек было втрое больше, чем молодых людей, поэтому завести роман было несложно. Его друзья впоследствии вспоминали, что он любил делиться с ними интимными подробностями свиданий. Впрочем, это не мешало ему стремиться к своей главной цели — стать политиком и разбогатеть.

Lenta.ru

Линдон Джонсон с супругой Леди Берд позируют на заборе своего ранчо, 1963 год

Его отец оставил семью и, чтобы улучшить финансовое положение, Джонсону нужно было жениться на богатой девушке. Он встречался с дочерьми бизнесменов, но они в последний момент выбирали себе других, более состоятельных кавалеров.

Когда очередная пассия отказала, он попросил ее познакомить его с какой-нибудь подругой. Ей оказалась Клаудия Берд Тэйлор, которую называли Леди Берд. Дочь преуспевающего предпринимателя, она была подходящей невестой для Джонсона.

В распоряжении Reuters в 2012 году оказались письма, которые писали друг другу влюбленные. Из них становится ясно, что 26-летний Линдон сделал девушке предложение на первом же свидании, а потом в каждом новом послании торопил ее с ответом. Согласие он получил через два с половиной месяца.

В 1934 году пара сыграла свадьбу. Женившись на Клаудии, Джонсон стал мультимиллионером. Говорили, что блестящий оратор Линдон создан быть политиком. «Если при входе в комнату вы не можете сразу сказать, кто из присутствующих за вас, а кто против, — значит, вам не стоит заниматься политикой», — обычно говорил он.

«Он любил всех людей. А половина из них — женщины»

Через несколько лет после свадьбы Джонсон попал в конгресс, где начал встречаться с Элис Гласс — любовницей газетного магната Чарлза Марша. То, что этот человек был его покровителем и печатал материалы в поддержку молодого перспективного политика, Линдона не остановило. Тайные встречи обычно проходили в элитных отелях.

Связь с Элис продолжалась несколько десятилетий. Женщина разорвала отношения, лишь когда Джонсон, уже будучи президентом, решил ввязаться во Вьетнамскую войну.

Еще одна любовница Линдона — Мадлен Браун. Их роман, вспыхнувший после первого свидания, продлился свыше 20 лет. Впоследствии женщина вспоминала:

«Он смотрел на меня, как на мороженое в жаркий день».

Через три года Браун родила Джонсону сына Стивена.

Эти подробности всплыли спустя годы после смерти Линдона. В 1981 году женщина созвала пресс-конференцию, на которой рассказала об этих отношениях. Впоследствии Стивен подал иск к семье Джонсона на 10,5 миллиона долларов с требованием выдать ему часть наследства. Леди Берд назвала эту историю вымыслом. До суда дело так и не дошло — мужчина умер в 1990 году от рака.

Если об интрижках мужа супруга Джонсона знала, то наличие внебрачного сына он тщательно скрывал. Политик снимал для своей любовницы огромный дом с шестью спальнями, оплачивал ей прислугу и другие расходы. Раз в два года он дарил Мадлен новый автомобиль.

Одновременно у него были и другие романы. Джеки Кеннеди считала Джонсона «галантным кавалером» и охотно танцевала с ним на приемах в Белом доме. Ходили слухи, что Линдон также «волочился» за младшей сестрой Кеннеди Джин, а в 1962 году они вместе летали в Индию. Также у него была связь со стюардессой семейного самолета Кеннеди.

Помимо этого, Линдон, став президентом, завел себе штат из шести секретарш, который за глаза называли «гаремом», — с большинством из этих женщин он спал. Впоследствии охрана главы государства вспоминала, что его встречи с любовницами проходили и в личном самолете, и на президентской яхте, и даже в Овальном кабинете Белого дома.

Однажды Леди Берд зашла к мужу, когда он занимался сексом на диване с одной из своих секретарш. Рассвирепевший Линдон приказал сотрудникам секретной службы предупреждать его, когда жена приближается к кабинету. Сама первая леди отнеслась к произошедшему философски: «Это всего лишь одно из свойств его натуры».

Спустя годы после его смерти она дала интервью, в котором оправдала наличие у супруга большого числа любовниц: «Да поймите же: мой муж любил людей в принципе. Он любил всех людей. А половина из них — женщины. По-вашему, я могла огородить его от половины человечества? Уверяю вас, с этой задачей никто бы не справился».

«На дух не переношу уродин или жирных коров»

Линдон, несмотря ни на что, дорожил отношениями с женой. Ему нравилось выбирать ей одежду, прически, косметику. Но он также покупал купальники своим секретаршам и настаивал, какую именно стрижку им сейчас надо сделать. «То, что сегодня назвали бы сексуальным домогательством, было абсолютно обычным делом в офисе Джонсона», — писал Рассел.

Глава государства заводил романы и с журналистками. А если ему нравилась какая-то женщина за пределами Белого дома, то он тотчас отправлял помощника немедленно ее разыскать.

Политический обозреватель Джордж Риди как-то заявил:

«Может, он и деревенщина из Техаса, но повадки у него точно, как у турецкого султана»

Некоторых любовниц он брал с собой на семейное ранчо, которое прозвали «Техасским Белым домом». В своей резиденции он любил по-ковбойски гарцевать на лошади, рубить дрова и охотиться. «Я придаю большое значение красоте, на дух не переношу уродин или жирных коров», — не стеснялся в выражениях глава государства.

Lenta.ru

The National Post называет Джонсона «самым вульгарным президентом». Издание отмечает, что политик отпускал расистские шутки, сквернословил и не стеснялся своих собеседников. Конгрессмен Ричард Боллинг как-то заметил: «Я бы не сказал, что Джонсон был вульгарен, вовсе нет, он был самым настоящим скотным двором». Редактор The Washington Post Бен Брэдли в свою очередь рассказывал, что во время общения с Джонсоном, у которого совсем не было чувства личного пространства, возникало ощущение, «будто сенбернар облизывал ваше лицо в течение часа».

Как-то корреспондент Сэм Шаффер приехал на техасское ранчо к Джонсону и был очень удивлен, когда президент решил сходить в туалет прямо перед ним и под открытым небом. Похожий случай вспоминал и политик из ООН Артур Гольдшмидт. Разговаривая с ним в Овальном кабинете, Линдон вдруг отлучился в уборную, побрился и принял душ, не прерывая при этом беседу. «Он вел себя так, будто это абсолютно нормально», — сетовал потом чиновник.

Непопулярная война

Джонсон пробыл президентом пять лет. Ему пришлось восстанавливать политическое равновесие в США после убийства Кеннеди. Энтузиазм политика и неуемная энергия поражали окружающих. Однажды во время своей президентской кампании он за день выступил 22 раза с предвыборными речами. В декабре 1967-го он облетел земной шар, а в июле следующего года во время своего турне по латиноамериканским странам Линдон за день побывал в пяти государствах.

Администрация Джонсона приняла закон, отменивший расовую сегрегацию на юге США. Глава государства стал также инициатором программы «Великое общество», в рамках которой было выделено более миллиарда долларов на борьбу с бедностью. Но ее пришлось свернуть из-за вмешательства США во Вьетнамскую войну. Она была настолько непопулярна среди американского населения, что стоила Джонсону карьеры. На второй срок он свою кандидатуру выдвигать не стал: в 1968 году победил республиканец Ричард Никсон.

Джонсон вместе с семьей вернулся на свое роскошное ранчо в родной Техас. В январе 1973 года он записал часовое интервью с телевизионным журналистом CBS Уолтером Кронкитом. Как впоследствии вспоминал этот корреспондент, бывший глава государства очень много курил, приговаривая, что «для его сердца лучше больше курить, чем волноваться». Через 10 дней после этого 64-летний Джонсон перенес очередной сердечный приступ и скончался.

В последний путь его провожали с государственными почестями. Гроб с телом доставили в Капитолий, сама церемония прощания проходила в Национальной городской христианской церкви в Вашингтоне. На ней присутствовал президент Ричард Никсон, а также другие главы государств и правительств. Джонсона похоронили на семейном кладбище, в нескольких метрах от дома, где он родился.