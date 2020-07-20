Почему красная королева гимнастики умерла в нищете

Зинаида Воронина была одной из самых популярных советских гимнасток конца 1960-х. Она выиграла золото Олимпиады в Мехико и шесть медалей чемпионатов мира. Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза, она считалась иконой стиля. Однако когда Зинаида ушла из спорта, ее бросил муж, а затем она была выслана из Москвы за 101-й километр. Что разрушило жизнь олимпийской чемпионки — разбиралась «Лента.ру».

«Сильная. Волевая. Настоящая победительница»

Зинаида Дружинина родилась в Йошкар-Оле в неблагополучной семье. Ее воспитывала мать, по словам знакомых, злоупотреблявшая алкоголем. Cвободное время девочка проводила в различных секциях, в одной из которых ее заметила тренер по спортивной гимнастике Антонина Левшевич. «Очень прыгучая. Сильная. Волевая. Настоящая чемпионка. Схватывала все на лету», — вспоминала она.

Дружинина быстро начала побеждать на региональных турнирах, и в 14 лет поехала на первый крупный старт — Всесоюзные юношеские соревнования. После победы Зина решила бросить гимнастику, заявив, что она уже и так сильнее любых соперниц. Тренер сумела справиться со звездной болезнью подопечной, благодаря чему на гимнастку обратили внимание в Москве и позвали ее в спортивное общество «Динамо»

В 1966 году 18-летняя Зинаида завоевала серебро в вольных упражнениях на чемпионате СССР, пропустив вперед лишь пятикратную олимпийскую чемпионку Полину Астахову. Дружинина отобралась в сборную страны и поехала на чемпионат мира в Дортмунд.

В тот период советская команда переживала перестройку: из опытных спортсменок на мировое первенство поехали только Астахова и девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина . Для остальных чемпионат стал первым в карьере. В командном зачете советские гимнастки стали вторыми, уступив представительницам Чехословакии. Дружининой удалось завоевать личную бронзу в вольных упражнениях.

«От поклонников не было отбоя»

С этого началась слава Дружининой. Спортсменку называли самой красивой гимнасткой Союза и считали иконой стиля. На чемпионате Европы 1967 года в Амстердаме она завоевала три медали: серебро в многоборье, бронзу в упражнениях на брусьях, на бревне и вольных упражнениях.

Через год Зинаида поехала на Олимпиаду в Мехико. Она стала чемпионкой в командном зачете, взяла серебро в абсолютном первенстве, бронзу в опорном прыжке и вольных упражнениях. Гимнастку наградили орденом «Знак Почета» и дали звание заслуженного мастера спорта.

По воспоминаниям абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Елены Карпухиной, Дружинина была не только талантливой спортсменкой, но и эффектной женщиной, имела безупречный вкус, была начитанной, могла поддержать любую беседу. «Если бы соревнования среди женщин судили мужчины, чемпионкой мира всегда была бы Дружинина», — сказал о ней швейцарский тренер Жак Гюнтхард.

Бог не обделил Зину ни умом, ни красотой. Иногда говорят, что спортсменам не хватает интеллекта. Так вот о Зине этого никак нельзя было сказать. Она была развита во всех областях, поэтому и от поклонников не было отбоя

Елена Карпухина

Дружинину окружали толпы поклонников, но самым настойчивым оказался партнер по сборной — лучший гимнаст тех лет, двукратный олимпийский чемпион Михаил Воронин . «Их называли самой красивой парой в спортивном мире. Это была сумасшедшая любовь. Мишка любил Зину безумно! Он посвящал ей стихи, красиво ухаживал за ней. Такого я больше не видела», — рассказывала подруга семьи Ворониных, член сборной СССР по академической гребле Лидия Иванова

Звездная пара была очень популярна на родине: на свадьбу пригласили более ста спортсменов сборных страны, молодые супруги получили от Госкомспорта квартиру и денежную выплату.

В 1969 году у Ворониных родился сын Дима. Уже через год Зинаида вышла из декрета, вернула прежнюю форму и отправилась на чемпионат мира в Любляну. Там она выиграла золото в командном первенстве и еще три бронзы на отдельных снарядах. Она стала одной из немногих гимнасток тех лет, победивших на мировом первенстве после рождения ребенка.

«Зина пошла по рукам»

На этом спортивные успехи Ворониной закончились. К началу 1970-х состав женской сборной омолодился. Зинаида проигрывала конкуренцию, ей не хватало упорства и желания тренироваться. Спортсменку часто стали замечать нетрезвой.

В. Шандрин / РИА Новости

Воронина подружилась с партнершей по сборной Тамарой Лазакович, которая тоже злоупотребляла алкоголем (она умерла в 38 лет в нищете). Вдвоем они устраивали шумные загулы и угощали спиртным коллег.

По мнению тренера сборной Лидии Ивановой, им невозможно было помочь:

«Начнешь воспитывать такого — он пошлет тебя куда подальше. Я не верю, что когда спортсмены спиваются — это неизбежно. Каждый сам способен избежать этой беды».

Когда Зинаида завершила карьеру в 1970-м, проблемы с алкоголем усугубились. Она не занималась семьей, не интересовалась сыном и все чаще пропадала в сомнительных компаниях.

Друг Михаила Воронина, спортивный журналист Владимир Голубев рассказывал, что уже тогда было заметно, что со спортсменкой творится неладное: «Достаточно было увидеть, как она хваталась за бутылку. Пагубная страсть сжирала Зину. Она забросила тренировки. Забывала забирать сына из детского сада».

Михаил подал на развод и получил право полной опеки над сыном. Он продолжил выступать за сборную, затем снова женился и стал тренером. Зинаида тоже попробовала тренировать, но проблемы с алкоголем не дали ей продолжить работу в спорте.

По словам Голубева, после развода Воронина отказалась общаться и с мужем, и с сыном.

«Были разговоры, что пошла по рукам. Димку она ни знать, ни видеть не хотела. Мишка его сам вырастил. Отличный парень!» — рассказывает журналист.

С мнением друга Воронина не соглашаются бывшие партнерши Зинаиды по сборной, полагая, что она не хотела травмировать ребенка. «Мне трудно судить, какой матерью была Зина, — рассказывала Елена Карпухина. — Но я не верю, что она не искала встреч с сыном. Она понимала, что с Мишей Димке будет лучше. Понимала, зная о своей болезни».

Перед Олимпиадой-80 всех неблагонадежных лиц, в том числе неработающих и ведущих разгульный образ жизни, начали высылать из Москвы за 101-й километр, чтобы маргинальные субъекты не портили впечатление гостям спортивного праздника. Оказалась среди них и Воронина.

Затем олимпийская чемпионка совершила мелкую кражу и попала в колонию в Можайске. На этом ее след теряется.

«Жизнь у нее не сложилась»

Новая информация о Ворониной появилась в 1986 году. Бывшая гимнастка работала земледелом на литейно-механическом заводе в Балашихе. Большинство сослуживцев не знали о спортивном прошлом Зинаиды, а сама она не распространялась о своих достижениях. Зинаида была на хорошем счету, но пить не переставала. «Хорошая была женщина. Работала она здесь долго и неплохо. Иногда, правда, выпивала. Жизнь у нее не сложилась», — рассказывал рабочий завода Николай.

Юрий Долягин / РИА Новости

По его воспоминаниям, за Ворониной ухаживали коллеги, но ни с кем отношений она не построила.

«Видимо, первого мужа любила очень. Я хоть и чужой человек, а осудить ее мне трудно. Я читал, что поначалу муж Зинаиды выпивал, а она — с ним. Михаил взял себя в руки, а Зинаида не смогла», — рассуждал он.

Воронина ушла с завода в 1992-м и продолжала пить. Однажды приехала в Йошкар-Олу к сестре и оказалась в центре внимания. На родине гимнастку помнили и чтили ее достижения. Зинаида зашла в местный музей спортивной славы, где долго стояла у посвященного ей стенда.

Через девять лет она умерла в одиночестве. Хоронить бывшую спортсменку было некому. В Йошкар-Оле узнали о смерти знаменитой землячки и нашли деньги, чтобы перевезти ее тело на родину и устроить церемонию прощания с олимпийской чемпионкой. Более того, местные жители добились открытия специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Ворониной.

Сын гимнастки Дмитрий, не общавшийся с матерью все эти годы, приехал на похороны. Он, как и родители, стал гимнастом. Бывший муж Ворониной проститься с Зинаидой не захотел.