Цукерберга вновь нарекли рептилоидом

Фотография основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга , на которой его лицом обильно намазано кремом от загара, удивило пользователей сети. В соцсети Twitter юзеры посчитали увиденный снимок доказательством того, что на самом деле он является рептилоидом.

Как сообщает New York Post, фото было сделано на побережье Гавайев. Цукерберг стоит на электрическом серфборде, при этом его лицо имеет белый оттенок из-за средства для защиты кожи от солнечных лучей. Фото с 36-летним миллиардером привлекло сеть его необычной фигурой при стойке на доске и кремом на лице.

За такое сочетание многие снова нарекли его рептилоидом, как было в случае с предыдущими фотографиями Цукерберга. «Все конспирологические теории — бред, кроме этой про Марка Цукерберга. Определенно правда, что он — ящерица. Никто не сможет переубедить меня, что он — человек. Это реально какой-то пришелец», — написал TalkingMusicCat.

DoctorMacArthur пошутил по поводу большого размера ягодиц миллиардера. По его словам, на самом деле в плавательных шортах Цукерберга «спрятан хвост ящерицы». Часть пользователей также в шутку заметила, что Цукерберг попытался стать белым, чтобы не быть похожим на ящерицу. «Когда же ящерицы поймут, что нет объяснений тому, чтобы пытаться делать себе человеческое лицо?» — сыронизировал JasonSwineheart.

Байки о том, что Цукерберг якобы является гигантской инопланетной ящерицей, ходят по сети уже несколько лет. Во время выступления в 2016 году у Цукерберга уточняли, считает ли он себя человекоподобной рептилией, на что он ответил отрицательно, хотя и разнервничался.