Пользователи в шоке: ребенок поднимает вес в 43 кг

На детях всегда отражаются родительские проекции: если мама или папа серьезно увлекаются чем-то, то дети, скорее всего, пойдут по их стопам. Ярким примером передачи увлечений по наследственности стала Джесс Боуэн. Женщина всю свою жизнь посвятила спорту, а сейчас ведет блог о тренировках. В Инстаграме на ее страницу подписаны около 300 тысяч человек.

И все бы ничего, если бы не тренировки с дочкой, которые привлекли внимание обеспокоенных подписчиков. Когда девочке было пять лет, они всей семьей весело качали пресс, отжимались и поднимали небольшие гантели — та физическая нагрузка, которой не хватает многим из нас.

@jb_figure

Но когда дочери Джес исполнилось семь, стало ясно, что мама хочет вырастить из нее настоящую спортсменку. Теперь семилетняя Броди поднимает штангу с весом в 43 килограмма — это в два раза больше её собственного. И хоть девочку в зале постоянно страхуют родители, под видео всё больше недовольных комментариев.

Мнения комментирующих разделились. Одни говорят, что подъем таких тяжелых грузов скажется на суставах девочки. Другие поясняют, что тяжелая атлетика не влияет на рост и это доказано специалистами. Единственное, в чем мы уверены наверняка, что любой серьезный спорт должен поддерживаться со стороны врачей, ведь каждый организм реагирует на нагрузку по-разному.