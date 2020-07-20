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Как уберечь пожилых родственников от мошенников 

Анастасия Иванова 1 час назад
На сегодняшний день правоохранительные органы продолжают активно бороться с мошенниками. Тем не менее, преступники ухитряются находить все более изощренные методы. В особой опасности находятся пенсионеры. Поэтому «Рамблер» расскажет, как уберечь пожилых родственников от лап мошенников.

Научите проверять документы у людей, предлагающих помощь или услуги

Часто на пороге у стариков появляются люди, которые представляются волонтерами или работниками ЖКХ услуг. Предупредите своих родных о том, чтобы они всегда проверяли документы прежде, чем соглашаться на помощь или пускать незнакомца в свой дом.

Убедите хранить деньги в банке

Пожилые люди предпочитают хранить все ценности дома. Но это иногда заканчивается плачевно. Мошенники обманным путем попадают в квартиры стариков и оперативно находят накопления в «секретных» местах.

Объясните, что нельзя никому говорить данные кредитных карт и паспорта

Если пенсионеру позвонил, например, банковский работник с просьбой выдать данные карты — это уловка. Представители организаций никогда самостоятельно не звонят с такими просьбами.
Пожилые люди, как правило, очень доверчивы, что и приводит их к беде. Преступники безнравственно пользуются этим и выманивают из стариков средства. Если у вас в семье есть люди преклонного возраста, позаботьтесь о них. Так как справиться без вашей помощи им будет действительно сложно.
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Люди , Видео , МВД
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