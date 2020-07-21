Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Феликс Дзержинский: почему его стали назвать «железным» 

Русская семерка 11 часов назад
Почему Феликс Дзержинский стал «железным»
Фото: Русская семерка
Согласно версии официальных биографов Дзержинский получил прозвище «Железный Феликс» за несгибаемую волю и храбрость. Однако на самом деле это не так. Основатель чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюционерами и в самом деле имел стальной характер, но вот прозвище «Железный», товарищи ему дали скорей за сообразительность и быструю реакцию. Обстоятельства истории удалось выяснить генерал-майору Красновскому и журналисту Арифджанову.
Весной 1918 года правительство молодой Советской республики переехало из столицы революции Петербурга в Москву. Местом размещения чекистов стало здание бывшего общества страхования «Якорь» в центре столице. Руководителю службы Феликсу Дзержинскому выделили просторный кабинет на втором этаже с огромным железным сейфом.
В один из вечеров кто-то из контрреволюционеров или столичных бандитов бросил в открытую форточку окна кабинета Дзержинского гранату. Феликс молниеносно среагировал и за несколько секунд успел выскочить из-за письменного стола, перепрыгнуть комнату, оказаться возле сейфа и залезть в него.
Взорвавшаяся граната выбила стекла и посекла осколками стены и мебель кабинета. Когда чекисты забежали в разрушенное помещение, то сквозь рассеивавшийся дым они увидели своего шефа с невозмутимым видом вылезавшего из сейфа страхового общества. После покушения Феликс Эдмундович попросил себе кабинет с окнами, выходящими во внутренний двор здания.
Чекисты-ветераны утверждали, что именно после этого случая Дзержинского назвали «Железными Феликсом», а биографы в целях пропаганды решили использовать прозвище для формирования образа несгибаемого наркома и основателя ЧК.
Видео дня. Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Русская семерка: последние новости
«Безумная Дженни»: что творила самая жестокая надзирательница концлагеря Штуттгоф «Безумная Дженни»: что творила самая жестокая надзирательница концлагеря Штуттгоф Берта Бородкина: за что Андропов казнил «Железную Беллу» Берта Бородкина: за что Андропов казнил «Железную Беллу» За что Гитлер не любил предателя Власова За что Гитлер не любил предателя Власова
Комментарии
Люди , Феликс Дзержинский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творила самая жестокая надзирательница концлагеря
Что творила самая жестокая надзирательница концлагеря
Кто хорошо жил в Ленинграде во время блокады
Кто хорошо жил в Ленинграде во время блокады
За что Андропов казнил «Железную Беллу»
За что Андропов казнил «Железную Беллу»
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Ловкая акула едва не запрыгнула в лодку рыбаков
00:35
Ловкая акула едва не запрыгнула в лодку рыбаков
Безумный мир
Как дилетанты провалили покушение на Гитлера
10:34
Как дилетанты провалили покушение на Гитлера
Истории
Страстный пес попытался соблазнить подругу танцем
00:22
Страстный пес попытался соблазнить подругу танцем
Безумный мир
Зачем в СССР обивали двери дерматином
04:11
Зачем в СССР обивали двери дерматином
Истории Вещи
Матрасное торнадо атаковало Челябинск
00:20
Матрасное торнадо атаковало Челябинск
Места Безумный мир
На поле в Германии появился гигантский рисунок
00:28
На поле в Германии появился гигантский рисунок
Безумный мир
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
01:55
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение