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Таинственная история женщины-химеры, в теле которой живут два человека 

Мира Маркина 5 часов назад
Таинственная история женщины-химеры
Фото: @taylormuhl
Сейчас Тейлор Мул известна, как фотомодель и певица. Девушка ведет активный образ жизни и вдохновляет других женщин. Однако немногие знают, через что ей пришлось пройти прежде, чем добиться жизненных высот. Подробнее о непростом пути Мул — в материале "Рамблера".
Когда Тейлор появилась на свет, ее мать обнаружила не теле дочери странную отметину. Она словно делила тело девочки на две равные части, одна из которых была обычного цвета, а другая — ярко-розовая. Однако врачи проигнорировали эту особенность, заявив, что отметина — лишь крупное родимое пятно.
Шли годы, и у Мул начали проявляться и другие проблемы со здоровьем. Правая и левая части ее тела по-разному реагировали на украшения и укусы насекомых, у нее вырос двойной зуб и проявилась аллергия на 150 продуктов. Вдобавок к этому Тейлор страдала от судорог, хронической усталости и болей по всему телу. Тейлор посетила десятки врачей, но ни один из них не смог поставить диагноз. И лишь когда девушке исполнилось 26 лет, медики смогли выяснить, какой недуг мешает ей жить.
Как-то раз Мул посчастливилось оказаться у врача, который специализировался на генетике и редких заболеваниях. Проведя ряд исследований, доктор пришел к неожиданному выводу, — Тейлор на самом деле была химерой. Это значит, что в ее теле содержатся генетически разнородные клетки.
@taylormuhl
Но как такое возможно? Все дело в том, что еще в утробе матери Мул срослась со своим близнецом. Из-за того, что это произошло на ранней стадии беременности, на внешности Тейлор это практически никак не отразилось. Однако химеризм привел к проблемам со здоровьем, ведь в организме Тейлор оказалось два кровотока и две иммунные системы, которые враждуют друг с другом.
Некоторе время Мул скрывала свой диагноз от общественности. Но вскоре решила раскрыть правду: она впервые снялась в бикини, таким образом перестав скрывать свое родимое пятно, и рассказала обо всем поклонникам.
Сейчас, чтобы поддерживать состояние в норме, американка придерживается строгой диеты, регулярно занимается спортом, а также пользуется услугами массажиста.
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