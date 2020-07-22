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Михаил Витушко: как воевал белорусский Бандера против СССР 

Русская семерка 3 часа назад
Как воевал белорусский Бандера против СССР
Фото: Русская семерка
Этот претендент на лидерство в среде белорусских коллаборационистов в Великой Отечественной, в сущности, начал оказывать содействие новой, гитлеровской, власти одним из первых. Белорусом Михаилом Витушкой предпринималась безуспешная попытка завладеть инициативой в антисоветском сопротивлении. Этот деятель намного пережил своего идеолога Степана Бандеру. По крайней мере, так утверждают родственники Витушки.
Витушко перед Великой Отечественной преследовался ненавистным советским режимом. Но не так уж и сильно — его гонители, третируя Витушко, хотя бы его не «закрывали». Но как только началась Вторая мировая война, будущий «второй Бандера» вступил в местечковую белорусскую самооборону, быстренько ее возглавив. Это был руководящий работник бандеровского подразделения УПА в Полесье. Михаил Витушко воевал против партизан в составе Украинской Повстанческой Армии. Михаил Витушко, как свидетельствуют архивные данные, участвовал в карательных операциях в Белоруссии, в Смоленской и Брянской областях. Он был активным коллаборационистом, этот Витушко, майор Белоруской краевой обороны и десантник гитлеровского «Дальвитца». При его деятельном участии убивали десятки, сотни мирных жителей.
Русская семерка
В конце Великой Отечественной (в 1944 году) подразделение «Черный кот», возглавляемое Михаилом Витушко, пыталось обосноваться в освобожденной от «советов» Белоруссии. Есть версия, что эта банда пробовала объединиться с отрядами «Комара»-Станкевича, но безуспешно. Никаких данный об активной деятельности Витушко в это время нет, однако есть только сведения, что многочисленную часть его банды в данный период перестреляли чекисты НКВД, остальные попали в плен.
Зато есть информация о том, что Витушко организовал подпольную сеть для противоборства советской власти после 1950 года. Якобы в нее входило до 4 тысяч человек (впрочем, это только активные боевики, поддерживаемые тысячами подпольщиков). Вроде бы централизированная сеть «Белорусского освободительного фронта» терроризировала Белоруссию до середины 50-х годов прошлого века. Впрочем, подтвержденных данных на этот счет нет. Похождения группы Витушко в послевоенные годы крайне мифологизированы. Эмигрантская пресса писала, что подразделения М. Витушко захватывали населенные пункты и стратегические объекты, удерживая их долгое время. Но это было, скорее всего, неправдой — нет ни одного подтверждения подобных боестролкновений. Загадочна и судьба самого Михаила Витушко. Судя по всему, за ним не охотились как, как за Степаном Бандерой. Во всяком случае, как утверждает сын «преемника» Бандеры, Михаил Афанасьевич Витрушко почил в бозе в апреле 2009 года в возрасте 98 лет. Других данных о судьбе «последователя Степана Бандеры» нет.
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Комментарии 1
Люди , Степан Бандера , Украинская повстанческая армия
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