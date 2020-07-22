Женщина предсказала дату и время своей смерти

Об этом сообщает сайт Asia One.

В пятницу, 17 июля, 91-летняя Марнсри Хамсорн заявила своему сыну и его жене, что она умрет 19 июля около 17:30. За месяц до этого ее 60-летний сын Сурат Тхамронглаохапан замечал, что пожилая таиландка разговаривает сама с собой. Когда он спросил мать об этом, она ответила, что общается с духами умерших родственников, и они зовут ее к себе.

В воскресенье, 19 июля, Хамсорн поперхнулась во время приема пищи, и ей стало плохо. В 18:30 полицейским стало известно о случившемся, к ней в дом прибыли медики и обнаружили тело женщины, уже некоторое время лежащее на кровати. Они признали женщину мертвой. Причиной смерти назвали удушье.

Ранее сообщалось о малайзийском рыбаке, который ослушался советов жены, ушел в плавание и погиб во время шторма. Женщина утверждает, что накануне отплытия мужа ее мучила беспричинная тревога.