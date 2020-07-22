Из какого оружия стрелял Сталин 

На самом деле точное количество и «ассортимент» вооружения И. В. Сталина установить, скорее всего, никогда не удастся — нет конкретных, документально подтвержденных сведений о наличии того или иного оружия у будущего «отца народов» в периоды Туруханской ссылки или совершения так называемых «эксов», во время гражданской войны… С личным оружием Сталина все более или менее ясно, если говорить о 30 — 40-х годах, когда вождь советского народа находился на пике своего величия.

«Огнестрельный пробел»

В официальной биографии Джугашвили-Сталина, связанной с его отношением к огнестрельному оружию, существует серьезная лакуна, в сущности незаполненная и до сих пор — современным историкам не удалось добыть сколь-либо правдоподобных доказательств того, из чего и при каких обстоятельствах Сталин мог стрелять (или же просто какое оружие он носил при себе) до 30-х годов ХХ века.

Есть общие упоминания о его занятиях охотой и рыбалкой во время дореволюционной сибирской ссылки и довольно смутные исторические данные об участии в разбойных нападениях для «экспроприации» денег в пользу революционеров.

Прозаик А. А. Богомолов в книге «Добрый дедушка Сталин. Правдивые рассказы о жизни вождя» правдивыми рассказами о жизни вождя в качестве ключевого персонажа бандитских налетов, называемых революционерами «эксами», не располагает: Алексей Алексеевич только предполагает, что Сталин мог при этом использовать бельгийский «Браунинг» 1900 года выпуска, потому как данный пистолет «особо ценился боевиками РСРДП».

Практически ничего неизвестно о том, как вооружался Сталин в гражданскую войну (и вооружался ли вообще). Хотя он был предвоенсовета Северо-Кавказского военного округа, за оборону Петрограда и действия на Южном фронте получил первый в истории советского государства орден Красного Знамени, входил в Реввоенсовет Юго-Западного фронта…

Для сравнения: по письмам Ленина и другим открытым документам можно легко установить, из какого ружья Ильич охотился на уток в Шушенском и в других местах (это были сравнительно дешевые двустволки или берданки), и какое оружие у него при нападении на автомобиль в 1919 году отнял Яков Кошельков (пистолет «Браунинг»).

ТОЗ, «Зауэр», «Винчестер», винтовки Мосина…

Официальный личный арсенал И. В. Сталина подразделялся на оружие охотничье гладкоствольное и короткоствольное боевое. Ружья «Зауэр» и «Винчестер», стоявшие в Малой гостиной на Ближней даче Иосифа Виссарионовича, упоминает все тот же А. А. Богомолов со ссылкой на воспоминания охранников Сталина. Автор работы «Из личного архива т. Сталина» В. Рон утверждает, что дарили вождю только одно охотничье ружье — ТОЗовскую «тулку» модели «А» (в 1944 году).

Широко известно фото Сталина, где он «целится» из винтовки Мосина с оптическим прицелом. Рон пишет, что туляки в Великую Отечественную подарили Иосифу Виссарионовичу две «мосинских» винтовки — в 1942-м и 1944-м годах (было ли среди них оружие с оптическим прицелом, Рон не уточняет).

Пистолеты

Самая цитируемая категория личного оружия Сталина. Отчасти это потому, что эти короткоствольные боевые единицы архивированы и выставлены в музеях на всеобщее обозрение. Рон пишет, что до Великой Отечественной войны вождю боевое оружие не дарили, и сообщает о наличии у Иосифа Виссарионовича (до 1941 года) пистолета ТК (Тульский Коровина). В общей сложности историки насчитывают до полутора десятков единиц пистолетов, наганов и маузеров, входивших в личную коллекцию И. В. Сталина.

В основном они не отличались изяществом отделки и даже не имели именных табличек (этого Сталин, в отличие от Гитлера, не любил).

Среди коллекции генералиссимуса выделяется 18-патронный пистолет ижевского оружейника Воеводина, подаренный Сталину в 1942 году. Примечательно, что он единственный в своем роде (выставлен в экспозиции санкт-петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связи). …

Из воспоминаний сотрудников охраны известно, что сталинский китель имел специальный карман под пистолет (револьвер, маузер). Однако нет ни одного достоверного свидетельства о том, какое именно оружие носил Сталин в этом тайнике.