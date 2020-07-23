Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет 

Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса , пишет издание The Independent.

По словам Ллойда, он недавно общался с Ульвеусом через Zoom. Как рассказал ему исполнитель, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в конце прошлого года, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

«Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — подчеркнул ведущий подкаста.

Последний альбом группы ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы. Ранее песня Waterloo группы ABBA была названа величайшей песней в истории песенного конкурса «Евровидение». Коллектив победил с этой композицией на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году.