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Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет 

Lenta.ru и ещё 17 10 часов назад
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Фото: Wikipedia
Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса, пишет издание The Independent.
По словам Ллойда, он недавно общался с Ульвеусом через Zoom. Как рассказал ему исполнитель, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в конце прошлого года, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.
«Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — подчеркнул ведущий подкаста.
Последний альбом группы ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы. Ранее песня Waterloo группы ABBA была названа величайшей песней в истории песенного конкурса «Евровидение». Коллектив победил с этой композицией на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году.
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Люди , Другое , Бьорн Ульвеус
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