Вдовец Румянцевой объяснил продажу ее дачи

Экономист Вилли Хштоян, вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой , опроверг информацию о продаже дачи звезды в Подмосковье из-за финансовых проблем семьи. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» он объяснил, что решил реализовать дом, потому что им никто не пользуется.

«Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу, — заявил Хштоян. — Обидно, когда такое про тебя пишут. Я обеспеченный человек. Всегда достойно содержал свою семью. Это знают мою друзья, многим из которых я и сейчас помогаю. Деньги от продажи дачи для меня не важны. У меня нет финансовых проблем. До сих пор в свои 88 лет работаю».

Мужчина отметил, что особняк на Рублевке простаивает, поэтому смысла платить за его содержание нет. «На даче никто не живет, — констатировал Хштоян. — В этом году внук с семьей скорее всего вообще не прилетит в Москву. В прошлом году они были всего две-три недели. Из Надиных родственников в живых никого не осталось. Я побыл на даче в этом году пять дней и сбежал в Москву». Вдовец Румянцевой также отметил, что привык отдыхать за границей — в частности, в Австрии.

Ранее в июле сообщалось, что особняк, некогда принадлежавший Надежде Румянцевой, продается за 42 миллиона рублей. Дом площадью 217 квадратных метров и участок в 730 «квадратов» расположены в районе Рублево-Успенского шоссе.

Кинодебют Надежды Румянцевой состоялся в 1952 году, когда она сыграла в картине «Навстречу жизни». В конце 1960-х актриса отказалась от работы в кино на долгие годы: она сопровождала своего мужа в длительных зарубежных командировках. После возвращения в СССР Румянцева стала телеведущей. Она умерла в 2008 году.