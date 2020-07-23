Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вдовец звезды советского кино объяснил продажу ее дачи 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Вдовец Румянцевой объяснил продажу ее дачи
Фото: ТАСС
Экономист Вилли Хштоян, вдовец советской актрисы Надежды Румянцевой, опроверг информацию о продаже дачи звезды в Подмосковье из-за финансовых проблем семьи. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» он объяснил, что решил реализовать дом, потому что им никто не пользуется.
«Вранье, что я нуждаюсь и поэтому продаю дачу, — заявил Хштоян. — Обидно, когда такое про тебя пишут. Я обеспеченный человек. Всегда достойно содержал свою семью. Это знают мою друзья, многим из которых я и сейчас помогаю. Деньги от продажи дачи для меня не важны. У меня нет финансовых проблем. До сих пор в свои 88 лет работаю».
Мужчина отметил, что особняк на Рублевке простаивает, поэтому смысла платить за его содержание нет. «На даче никто не живет, — констатировал Хштоян. — В этом году внук с семьей скорее всего вообще не прилетит в Москву. В прошлом году они были всего две-три недели. Из Надиных родственников в живых никого не осталось. Я побыл на даче в этом году пять дней и сбежал в Москву». Вдовец Румянцевой также отметил, что привык отдыхать за границей — в частности, в Австрии.
Ранее в июле сообщалось, что особняк, некогда принадлежавший Надежде Румянцевой, продается за 42 миллиона рублей. Дом площадью 217 квадратных метров и участок в 730 «квадратов» расположены в районе Рублево-Успенского шоссе.
Кинодебют Надежды Румянцевой состоялся в 1952 году, когда она сыграла в картине «Навстречу жизни». В конце 1960-х актриса отказалась от работы в кино на долгие годы: она сопровождала своего мужа в длительных зарубежных командировках. После возвращения в СССР Румянцева стала телеведущей. Она умерла в 2008 году.
Последние новости
Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом
Комментарии 4
Люди , Надежда Румянцева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нобелевский банкет в декабре отменили из-за пандемии
Нобелевский банкет в декабре отменили из-за пандемии
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Видео
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
00:51
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
Безумный мир
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
06:24
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
Люди Истории
Откуда у моряков появилась тельняшка
03:56
Откуда у моряков появилась тельняшка
Вещи Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Что изменилось в жизни СССР после Олимпиады-80
03:05
Что изменилось в жизни СССР после Олимпиады-80
Истории
Чайка украла у жадной туристки кошелек
00:12
Чайка украла у жадной туристки кошелек
Безумный мир
На видео попал котенок, ограбивший бар в Анапе
00:36
На видео попал котенок, ограбивший бар в Анапе
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение