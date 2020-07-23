Выжившая после извержения, показала ужасные ожоги

Трагедия, унесшая жизни 21 человека, произошла 9 декабря прошлого года в Новой Зеландии. Вулкан Уайт-Айленд начал извергаться в то время, как на берегу острова находились туристы, сошедшие с круизного лайнера для прогулки.

Выжившая после извержения вулкана австралийка решилась показать пользователям ожоги, после того как 70% ее кожи обгорело во время взрыва. Девушка пережила ужасную боль, но больше всего ее ранила смерть отца и сестры во время природной катастрофы.

23-летняя Стефани Брауитт потеряла отца и сестру во время извержения вулкана Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Семья путешествовала на круизном лайнере и отправилась на однодневную прогулку по острову вместе с другими туристами.

Сестра Кристал погибла во время взрыва, а отец Пол скончался месяц спустя. Общее число жертв природной катастрофы составило 21.

Жительница Мельбурна, Стефани делилась подробностями своего нелегкого пути к восстановлению в Инстаграме. Недавно она опубликовала фотографию своих ног.

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Ей еще предстоит пересадка кожи на нижние конечности, а за минувшие месяцы девушке уже провели несколько трансплантаций на других частях тела. Чтобы полностью закрыть пораженные участки, нужно будет сделать еще несколько операций. Врачи уже взяли кожу с бедер и внутренней стороны колен, чтобы использовать ее для покрытия ожогов.

Стефани рассказывает, что процесс пересадки кожи был очень болезненным. Пациентка смогла встать только на второй день. Первые шаги дались ей не просто, но она со всем справилась. Австралийка говорит, что больше всего ее поразила смерть отца и сестры, и с этой болью справиться сложнее всего.

Семья Брауиттов была на борту круизного лайнера Ovation of the Seas, наслаждаясь отдыхом мечты, когда неожиданно началось извержение вулкана. Природная катастрофа произошла 9 декабря 2019 года.