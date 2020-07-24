Интеллект принца Гарри поставили под сомнение 

Автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл (Colin Campbell) поставила под сомнение интеллект принца Гарри . Об этом пишет издание Daily Mail.

«С моей точки зрения, Гарри гораздо менее умен, чем Меган, — заметила писательница в интервью журналу new!, подразумевая супругу принца, герцогиню Сассекскую Меган Маркл. — И мне кажется, он стремится потакать ей во всем, соглашается со всем, что она говорит, даже с самыми необдуманными вещами. До такой степени он от нее без ума».

По мнению Кэмпбелл, Маркл допустила ошибку, когда пошла на конфликт с королевской семьей и вернулась в США вместе с Гарри и сыном Арчи. Ее надежды на славу и продолжение актерской карьеры не оправдаются, полагает писательница.

В конце июня вышла книга Кэмпбелл «Меган и Гарри: Настоящая история». Неизвестно, встречалась ли писательница со своими героями, однако она очень близка к королевской семье и в прошлом написала биографию принцессы Дианы, вошедшую в список бестселлеров New York Times, а также жизнеописание матери Елизаветы II