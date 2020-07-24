Гейтс высказался о своей связи с пандемией

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN прокомментировал конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса.

По мнению миллиардера, пандемия, социальные сети и люди, которые ищут очень простое объяснение, сложились в «удручающую комбинацию». Он напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией.

«Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — сказал он.

В июне Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.

«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.