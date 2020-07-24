Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билл Гейтс назвал удручающими конспирологические теории о его связи с COVID-19 

Lenta.ru 3 часа назад
Гейтс высказался о своей связи с пандемией
Фото: Lenta.ru
Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN прокомментировал конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса.
По мнению миллиардера, пандемия, социальные сети и люди, которые ищут очень простое объяснение, сложились в «удручающую комбинацию». Он напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией.
«Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — сказал он.
В июне Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование: он опроверг все «необоснованные» теории заговора с его участием.
«Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно», — пояснил миллиардер.
Теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» заподозрил Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. Телеканал «Россия 24» не показал повторы выпуска под названием «У кого в кармане государство?», из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Кроме того, видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении уничтожить 15 процентов жителей Земли", набрал миллионы просмотров в YouTube.
Видео дня. Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
Последние новости
Массовая драка в Москве попала на видео Массовая драка в Москве попала на видео Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Курс евро взлетел Курс евро взлетел
Комментарии
Люди , Билл Гейтс , Никита Михалков , Мелинда Гейтс , Microsoft , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие аватарки из «Одноклассников»
Дикие аватарки из «Одноклассников»
Такое возможно только в России
Такое возможно только в России
Загадочная гибель мужчин в свинцовых масках
Загадочная гибель мужчин в свинцовых масках
Видео
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
На видео попала мстительница, поджигающая авто
00:26
На видео попала мстительница, поджигающая авто
Люди
Самые жуткие обряды Древней Руси
10:40
Самые жуткие обряды Древней Руси
Истории
Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
05:38
Почему Николай II не бежал из России, чтобы спастись
Истории Люди
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
00:51
На видео сняли аварийную посадку самолёта-разведчика
Безумный мир
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
06:24
Военный пилот посадил пылающий самолет с детьми
Люди Истории
Откуда у моряков появилась тельняшка
03:56
Откуда у моряков появилась тельняшка
Вещи Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение