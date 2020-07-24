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Интеллект принца Гарри поставили под сомнение, сравнив со способностями жены 

Диана Товсепова 3 часа назад
Интеллект принца Гарри поставили под сомнение
Фото: Commons.wikimedia.org
Интеллект британского принца Гарри поставили под сомнение. И сделали это не пользователи Сети, а автор книг о британской королевской семье Колин Кэмпбелл.
«С моей точки зрения, Гарри гораздо менее умен, чем Меган, — заметила писательница, подразумевая супругу принца Меган Маркл. — И мне кажется, он стремится потакать ей во всем, соглашается со всем, что она говорит, даже с самыми необдуманными вещами. До такой степени он от нее без ума».
По мнению Кэмпбелл, Меган ошиблась, когда пошла на конфликт с королевской семьей, вернувшись в США вместе с Гарри и сыном Арчи. Автор считает, что надежды герцогини на продолжение актерской карьеры и славу так и не оправдаются.
Сама Кэмпбелл в конце июня выпустила книгу «Меган и Гарри: Настоящая история», а ее биография принцессы Дианы ранее вошла в список бестселлеров New York Times.
Напомним, с 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и чуть позже покинули Великобританию.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Меган Маркл объяснила свой уход из королевской семьи.
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Комментарии
Люди , принц Гарри , Колин Кэмпбелл
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