Артисты, которые работают в РФ, а живут за рубежом

Зачастую для известных русских деятелей фраза «где родился, там и пригодился» касается только работы. Жить и тратить заработанные средства успешные люди по-прежнему предпочитают в других странах. «Рамблер» выяснил, кто из известных персон живут заграницей, а зарабатывают в России.

Фронтмен группы «Мумий тролль» уже не так часто записывает треки, зато периодически отправляется на гастроли по России, чтобы вспомнить былое. При этом проживает Лагутенко в Америке. Причина для переезда проста — в США много творческих людей, среди которых артист чувствует себя комфортно.

Актер честно признается, что переехал ради лучшей жизни для детей, но работать в родной стране не перестал (к счастью, платить налоги тоже). Несмотря на то, что Серебрякова звали сниматься в зарубежных фильмах, в России все равно ролей больше, они глубже и интереснее.

Российский композитор, а иногда и певец, не очень-то любит общение. В свободное время он старается улетать в Азию, а именно на Бали — там вдохновение посещает его гораздо чаще. Видимо, суровый климат родины все-таки подходит не всем.