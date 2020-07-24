Отдыхавший с женой в Сочи мужчина сбежал на 4 года

Четыре года жительница Череповца не знала, где находится ее муж. Он исчез, когда они всей семьей отдыхали в Сочи. Вышел из номера и не вернулся. Оказалось, что с мужчиной не случилось ничего плохого. Он сбежал и все это время скрывался в Ленинградской области. Когда его нашли, он не захотел увидеть семью.

Жена, муж и их маленькая дочка отдыхали на курорте в июле 2016 года. Однажды утром глава семейства вышел из номера и не возвратился. Жена обратилась в полицию, но поиски не дали результата.

Через какое-то время женщина с ребенком были вынуждены уехать домой. Она думала, что муж, скорее всего, погиб, так считали и правоохранительные органы

Однако недавно пропавшего удалось найти. Оказалось, что он скрывался в Ленинградской области. Вычислить сбежавшего мужа помогли взятые им кредиты. По карточке «умершего» стали проходить операции, правоохранители это заметили.

Оказалось, что он оставил жену и маленькую дочь из-за долгов, которые образовались из-за пристрастия к азартным играм. Выходить на связь с семьей мужчина отказался, сообщает издание «Живая Кубань». Он согласился лишь сфотографироваться для мамы, чтобы она не думала, что ее сын умер.

Фото из открытых источников