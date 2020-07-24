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Сбежал: отдыхавший с женой в Сочи мужчина вышел из гостиницы и пропал на четыре года 

Провинция.ру 6 часов назад
Отдыхавший с женой в Сочи мужчина сбежал на 4 года
Фото: Провинция.ру
Четыре года жительница Череповца не знала, где находится ее муж. Он исчез, когда они всей семьей отдыхали в Сочи. Вышел из номера и не вернулся. Оказалось, что с мужчиной не случилось ничего плохого. Он сбежал и все это время скрывался в Ленинградской области. Когда его нашли, он не захотел увидеть семью.
Жена, муж и их маленькая дочка отдыхали на курорте в июле 2016 года. Однажды утром глава семейства вышел из номера и не возвратился. Жена обратилась в полицию, но поиски не дали результата.
Через какое-то время женщина с ребенком были вынуждены уехать домой. Она думала, что муж, скорее всего, погиб, так считали и правоохранительные органы.
Однако недавно пропавшего удалось найти. Оказалось, что он скрывался в Ленинградской области. Вычислить сбежавшего мужа помогли взятые им кредиты. По карточке «умершего» стали проходить операции, правоохранители это заметили.
Оказалось, что он оставил жену и маленькую дочь из-за долгов, которые образовались из-за пристрастия к азартным играм. Выходить на связь с семьей мужчина отказался, сообщает издание «Живая Кубань». Он согласился лишь сфотографироваться для мамы, чтобы она не думала, что ее сын умер.
Фото из открытых источников
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Люди , МВД
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